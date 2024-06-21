الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رصد 8 مخالفات تموينية في بني سويف

مخالفات تموينية
مخالفات تموينية

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة بأهمية رفع إشغالات الطريق العام واستمرار أعمال النظافة والتجميل اليومية، وإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية في مهدها.  

وتبين من التقرير الذي أعده حمادة راضي، رئيس مدينة الواسطى، تنفيذ عدد من الأنشطة والجهود الميدانية بدائرة المركز والتي من ضمنها استمرار أعمال النظافة اليومية حيث تم اليوم رفع مخلفات شوارع أحمد عرابي، سعد زغلول، الإبراهيمية، طراد النيل، المينا، فجر الإسلام، كليوباترا، جلال، شريف، الروضة، المنيل، أبو سعدة، الجمهورية، المسجد، خواجة، الزاوية، مصطفى النحاس، العمدة،  وقرى الميمون – أبوصير الملق – قمن العروس – إطواب – إنفسط – ميدوم، بإجمالي 120 طنًا من القمامة ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة في كوم أبو راضي، بالإضافة إلى رفع نواتج التطهير أمام محطة مياه الشرب بمعصرة أبوصير.

ورصدت 8 مخالفات تموينية خلال حملة تفتيشية نفذتها الوحدة المحلية لقرية أبوصير الملق بالتعاون مع الإدارة التموينية، والتي استهدفت المخابز البلدية بدائرة الوحدة لضبط الأسواق وتشديد الرقابة على جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة، حيث تنوعت المخالفات بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون للمواطنين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وفي سياق آخر، وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بضرورة استمرار مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خاصة خلال أيام العطلات الرسمية التي قد يستغلها البعض في التعدي على الأراضي الزراعية أو الشروع في أعمال بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية.

وفي هذا الشأن، كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا برئاسة الأستاذ ناصر سيف النصر جهودها  في ملف مواجهة التعديات سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو التصدي لمحاولات البناء بدون ترخيص، حيث تم ردم أعمال حفر على مساحة 100 متر بمنطقة "البداينه".

وتم التحفظ على سيارة نصف نقل محملة بعدد 5 أطنان أسمنت، كما تم إيقاف أعمال صب أعمدة خرسانية بمشارقة إهناسيا والتحفظ على خلاط أسمنت ولودر صغير وطن أسمنت، تحت إشراف على حماد نائب رئيس المركز بحضور محمد كمال وربيع سعد من الوحدة المحلية.

بني سويف قرية ابو صير الملق الواسطي المخابز التموين

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