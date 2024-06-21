الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير يكشف مفاجأة عن نتائج استطلاع رأي لشكل الحكومة الإسرائيلية مستقبلا

الحكومة الإسرائيلية
الحكومة الإسرائيلية

قال أحمد شديد، خبير العلاقات الدولية والباحث في الشئون الإسرائيلية، إن استطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، أظهر تقدما كبيرا لرئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان، على غير المتوقع، والذي رجح حصوله على 14 مقعدا بعد 6 مقاعد حالية.

أوضح شديد، خلال مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، أن الاستطلاع لا يظهر انتصارا لعضو مجلس الحرب السابق بيني جانتس، ولا هزيمة لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على الرغم من تزكية جانتس بـ42% من المشاركين إلا أنه يعتبر تراجعا.

أردف أن حصول ليبرمان ممثل المعارضة على هذا العدد، وهي التي تعارض إعفاء الحريديم من الخدمة العكسرية وتطالب بعمليات عسكرية أكثر عنفًا، سواء في لبنان أو غزة، يعني الاتجاه نحو حكومة أكثر تطرفا.

أوضح أن قانون التجنيد الإجباري في إسرائيل هو أكبر التهديدات الحالية، لأن الأحزاب الدينية عضو في الحكومة وانسحابها يعني نهاية الحكومة ونهاية المظلة والغطاء لحكومة الكنيسيت، فانسحاب 4 او 3 وزراء من الأحزاب الدينية يعني إنهاء الحكومة وإلغائها.

الأحزاب الدينية أصحاب القرار في إسرائيل

وأردف: "الأحزاب الدينيية تمتلك الصوت وأعضاء الكنيست والوزراء، في ظل غياب أعضاء جدد يريدون الانضمام للحكومة، لذا نتنياهو غازل على مدار الأسبوع الماضي ليبرمان".

لفت إلى أن الشارع الإسرائيلي ليس مع الأحزاب الدينية، لكنهم أصحاب القرار، منوها أن استطلاعات الرأي دقيقة بنسبة 95%.

معاريف القاهرة الإخبارية ليبرمان جانتس لنتنياهو

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