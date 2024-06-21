الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالتزامن مع بدء فصل الصيف.. كيف تحمي بشرتك من الاسمرار؟

طرق حماية الجلد مش
طرق حماية الجلد مش الشمس

بالتزامن مع بدء فصل الصيف، تصاب الكثير من السيدات بـ الاسمرار بسبب التعرض المباشر للشمس، ما يتسبب في تغير لون الجلد وظهور حب شباب ونمش وأحيانا يصاب البعض بالجفاف على حسب نوع البشرة.

 كيف تحمي بشرتك من الاسمرار؟

وتبحث الكثير من السيدات عن طرق بسيطة للحماية من الاسمرار الناتج من الشمس في فصل الصيف، ويمكنك اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية التي تحميكي من الأمراض الجلدية المفاجئة، إليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية، وذلك وفقا لموقع Hindustan times.

txt

فى يومها العالمى.. 5 ممارسات يوجا لحمايتك من ضربة الشمس هذا الصيف

  1. العمل على دهان الجسم بأكملة بكريم واق من الشمس بحماية لا تقل عن 50% كل ساعتين طالما تتعرض للشمس وقبل النزول للمياه بربع ساعة.
  2. يُفضل أن ترتدي الملابس القطنية بالمصيف حتى تعمل على امتصاص الحرارة ومنع التهاب الجلد من أشعة الشمس.
  3. الحرص على ارتداء النضارات الشمسية الكبيرة لحماية الجزء الأكبر من الوجه أو القبعة.
  4. تناول كميات كبيرة من المياه لا تقل عن 3 لترات يوميًا.
  5. الحصول على ساعات كافية في النوم من 6 إلى 8 ساعات يوميًا.
  6. من الضرورى اتباع نظام للبشرة ليلًا، حيث أن البشرة في هذا الوقت تمتص كافة الكريمات المغذية مما يحافظ على نضارتها بصورة كبيرة.
  7. تناول الخضروات ذات الألوان الثلاثة الأحمر، الأصفر، الأخضر، حيث أن لها تأثير كبير في حماية الجلد من أشعة الشمس الضارة.

احمي بشرتك من التلف.. خطوات بسيطة لإزالة المكياج بشكل صحيح

ضع مكعب من الثلج على البشرة يوميا واكتشف ما سيحدث فى بشرتك

كيف تحمي بشرتك من الجفاف في ظل ارتفاع درجات الحرارة؟

في خطوات بسيطة.. كيف تحمي بشرتك من الجفاف والتقشر خلال فصل الصيف

نصائح مهمة لحمايتك من الطقس السييء

  1. ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة، لتمتص العرق ولتحميك من الأمراض الجلدية.
  2. ينصح بإرتداء النظارات الشمسية خاصة في فترة النهار.
  3. ارتداء القبعات يحميك من ضربات الشمس المفاجئة.
  4. ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، بتناول المشروبات والعصائر المفيدة، والكمية المناسبة من الماء لحماية جسمك من الجفاف.
الصيف فصل الصيف الاسمرار الطقس السييء حب شباب كيف تحمي بشرتك من الاسمرار بدء فصل الصيف كريم واق من الشمس

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر.. توقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع

أسماء جلال تواجه التنمر بصورة نجم البوب مايكل جاكسون.. القصة الكاملة؟

غير شعاره.. "جوجل" يحتفل بعيد الأب

أخبار فاتتك|بدء امتحانات المواد المضافة لمجموع الثانوية العامة غدًا.. والزمالك يواجه فاركو الليلة

تزامنا مع فصل الصيف.. 10 طرق تخلصك من العرق المفرط

كيف تفاعل رواد "السوشيال ميديا" مع فيديوهات هروب الأضحية؟ (صور)

تروح فين في رابع أيام عيد الأضحى المبارك 2024

يعزز الخصوبة.. فوائد شرب ماء لبان الذكر

الأكثر قراءة

عاجل| موقف الأهلى من معاقبة إمام عاشور بعد واقعة "مول الشيخ زايد"

طعنة نافذة بالصدر.. وفاة شاب فى مشاجرة بمرسى مطروح

وفاة و8 إصابات فى انقلاب ميكروباص ببولاق الدكرور بالقاهرة

"ولاد رزق" يقترب من 20 مليون فى ليلة واحدة

رسائل تهنئة يوم الأب 2024 والسبب وراء الاحتفال به

بعد أزمة القس دوماديوس حبيب.. شروط الترشح للكهنوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس