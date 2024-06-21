بالتزامن مع بدء فصل الصيف.. كيف تحمي بشرتك من الاسمرار؟

بالتزامن مع بدء فصل الصيف، تصاب الكثير من السيدات بـ الاسمرار بسبب التعرض المباشر للشمس، ما يتسبب في تغير لون الجلد وظهور حب شباب ونمش وأحيانا يصاب البعض بالجفاف على حسب نوع البشرة.

كيف تحمي بشرتك من الاسمرار؟

وتبحث الكثير من السيدات عن طرق بسيطة للحماية من الاسمرار الناتج من الشمس في فصل الصيف، ويمكنك اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية التي تحميكي من الأمراض الجلدية المفاجئة، إليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية، وذلك وفقا لموقع Hindustan times.

العمل على دهان الجسم بأكملة بكريم واق من الشمس بحماية لا تقل عن 50% كل ساعتين طالما تتعرض للشمس وقبل النزول للمياه بربع ساعة. يُفضل أن ترتدي الملابس القطنية بالمصيف حتى تعمل على امتصاص الحرارة ومنع التهاب الجلد من أشعة الشمس. الحرص على ارتداء النضارات الشمسية الكبيرة لحماية الجزء الأكبر من الوجه أو القبعة. تناول كميات كبيرة من المياه لا تقل عن 3 لترات يوميًا. الحصول على ساعات كافية في النوم من 6 إلى 8 ساعات يوميًا. من الضرورى اتباع نظام للبشرة ليلًا، حيث أن البشرة في هذا الوقت تمتص كافة الكريمات المغذية مما يحافظ على نضارتها بصورة كبيرة. تناول الخضروات ذات الألوان الثلاثة الأحمر، الأصفر، الأخضر، حيث أن لها تأثير كبير في حماية الجلد من أشعة الشمس الضارة.

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