7 آلاف طالب فى 27 لجنة.. أسوان مستعدة لاستئناف امتحانات الثانوية العامة

أنهت مديرية التربية والتعليم في محافظة أسوان استعدادات استئناف امتحانات الثانوية العامة، غدًا السبت، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم بجداولها المعتمدة والمعلنة.

ويستأنف طلاب الشهادة الثانوية، غدًا السبت، امتحاناتهم في مادة اللغة العربية، وتنتهي الامتحانات السبت الموافق 20 يوليو المقبل.

ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة في أسوان 7292 طالبًا وطالبة، موزعين على 27 لجنة، بواقع 26 لجنة عامة وواحدة للمكفوفين.

وجاء توزيع المقار الامتحانية لطلاب الثانوية العامة على مستوى الإدارات التعليمية في أسوان كالتالي: (8 لجان بإدارة أسوان- 3 لجان بإدارة دراو- 4 لجان بإدارة كوم أمبو- 4 لجان بإدارة نصر النوبة- 8 لجان بإدارة إدفو).

تجهيزات لجان الثانوية العامة فى أسوان

وأنهت مديرية التربية والتعليم بأسوان تجهيز جميع المقار الامتحانية من مراوح ومبردات مياه ومقاعد مناسبة وإضاءة جيدة، فضلًا عن نظافة اللجان ودورات المياه وتطهيرها وتعقيمها.

كما تمت أعمال تجهيز جميع استراحات المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة، والبالغ عددها 26 استراحة، بواقع (17 استراحة رجال- 9 استراحات سيدات)، وتم إمدادها بكل مستلزمات الإعاشة اللازمة التي تضمن للمنتدبين إقامة كريمة.

كما وصلت الصناديق الخاصة بنقل الكراسات الامتحانية إلى مركزيِّ التوزيع (أسوان وإدفو)، وتم توفير جميع السيارات الخاصة بالنقل.

الجدير بالذكر، أنه أكد المهندس محمد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن المديرية قامت بتوقيع بروتوكولات تعاون مشترك بينها وبين مديريات وهيئات (الصحة- الإسعاف- التأمين- الصحة- الكهرباء- المياه- التموين- الأمن- الحماية المدنية)، كل في مجاله للمعاونة في أعمال الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن لجان المتابعة التي ضمت القيادات التعليمية تفقدت اللجان والاستراحات، وتأكدت من جاهزيتها.