موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 بعد تبكيره وأماكن الصرف

أيام قليلة تفصلنا عن بدء الشهر القادم، ويزداد التساؤل لمعرفة موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 عبر جوجل، حيث أعلنت وزارة المالية في مصر عن مواعيد صرف المرتبات لكافة الموظفين، العاملين بالقطاع الخاص والحكومة في الدولة المصرية، وذلك عقب أن قررت الوزارة التبكير لموعد صرف مرتبات «شهر يوليو، أغسطس، شهر سبتمبر» 2024.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 وأماكن الصرف

وتنشر الدستور في هذا التقرير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024، وجدول الصرف والأماكن.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

يبدأ صرف مرتبات شهر يوليو لعام 2024 لكافة العاملين في الموسسات في يوم 18 يوليو 2024، وسيستمر صرف المرتبات لمدة عدد 5 أيام، وسينتهي يوم 22 من يوليو 2024 المقبل، وسوف يتم صرف المتأخرات في أيام 8، 10، 11 من شهر يوليو.

جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2024

صرف مرتبات شهر يوليو لعام 2024 في يوم 18 من الشهر لـ “مجلس النواب”، “مجلس الأمن القومي”، "الجهاز المركزي للمحاسبات"، “المجلس القومي لحقوق الإنسان”، “المجلس الأعلى للصحافة”، “الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني”، “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”، “التموين والتجارة الداخلية”، “القوى العاملة”، “الإسكان والمرافق”، “التضامن الاجتماعي”، “مديريات الطرق والنقل”.

ويبدأ صرف مرتبات شهر يوليو في 2024 في يوم 19 من الشهر لـ “التعليم العالي”، “التنمية المحلية، “العدل”، “الكهرباء”، “التخطيط"، "الاستثمار"، "التعاون الدولي"، ”التربية والتعليم”، "الزراعة"، "الخارجية"، "الشباب والرياضة"، "والمالية"، “المحكمة الدستورية العليا”، “الأزهر”، "دار الإفتاء المصرية"، "هيئة النيابة الإدارية"، "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة"، "هيئة قضايا الدولة"، “مجلس الوزراء"، ”النيابة العامة"، "اللجنة العليا للانتخابات".

صرف مرتبات شهر يوليو لعام 2024 في أيام 20، 21، 22 من الشهر لـ كافة العاملين، الذين قد تخلفوا عن صرف المرتبات بالمواعيد المحددة.

أماكن صرف مرتبات شهر يوليو 2024