الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تضامن الإسماعيلية" تؤكد سلامة أعضاء بعثة الحج الرسمية للمحافظة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور أحمد عبدالرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، سلامة أعضاء بعثة الحج الرسمية للمحافظة، حيث إن جميع حجاج البعثة بخير وبصحة جيدة.

وتتابع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية بقيادة اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، لحظة بلحظة حالة بعثة حج الجمعيات والبعثة الرسمية للحج والتي يترأسها وكيل وزارة التضامن بالإسماعيلية.

عودة حجاج الجمعيات الأهلية 

وتتابع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مع بعثة حج الجمعيات الأهلية برئاسة أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية استعداداتها لتسيير رحلات العودة لأرض الوطن لحجاج الجمعيات الأهلية عقب الانتهاء من أداء مناسك الحج، حيث تبدأ أولى رحلات العودة للقاهرة بداية من اليوم الجمعة.

وأعدت وزارة التضامن، خطة للمغادرة الحجيج من مكة المكرمة، حيث تبدأ مغادرة أول أفواج حج الجمعيات الأهلية المستوى الأول اليوم الجمعة وعددهم 1059 حاجًا من مطار جدة إلى مطار القاهرة، بعد الانتهاء من أداء المناسك بالمشاعر المقدسة.

كما تم تفويج أول فوج من الحجاج إلى المدينة المنورة، أمس الخميس، لقضاء 4 أيام بالمدينة المنورة قبل المغادرة من مطار المدينة إلى مطار القاهرة أو الأقصر حسب مطار الوصول.

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