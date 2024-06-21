الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طريقة عمل البسبوسة وخطوات تحضيرها بوصفة سهلة وبسيطة

بسبوسة
بسبوسة

تزايد عمليات البحث حول طريقة عمل البسبوسة، والمعروف عنها أنها من أسهل الحلويات الشرقية ويمكن تزينها بالقشطة والمكسرات وجوز الهند، ويمكنكم تحضيرها بوصفة سهلة وسريعة خلال السطور التالية، كإحدى الحلويات الشعبية الشرقية الأصيلة التي تتميز دائمًا بمذاقها اللذيذ في جميع المناسبات. 

مقادير عمل البسبوسة

1-500جرام من السميد الخشن.

2-كوب اللبن الزبادي.

3-نصف كوب من جوز الهند.

4-كوب وربع من الزبدة.

5-رشة من الملح.

6-ربع كوب من السكر.

7-ملعقة صغيرة من ماء الزهر أو ماء الورد.

8-نصف كوب من اللوز الشرائح. 

9-لوز صحيح للتزيين حسب الرغبة. 

10-ملعقة صغيرة من الباكينج باودر.

11-ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

12-قطر بارد.

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لعشاق الحلويات.. طريقة عمل البسبوسة في المنزل وتحضير الشربات

طريقة عمل البسبوسة 

الخطوة الأولى نضيف كل من اللوز والسكر ويتم الخلط على السرعة المتوسطة إلى الحصول على المزيج الناعم.

الخطوة الثانية نضيف كل من السميد والملح، والزبدة ويتم الخفق بشكل جيد .

الخطوة الثالثة نضيف جوز الهند واللبن الزبادي وماء الورد والبيكنج بودر.

الخطوة الرابعة نضيف إلى ما سبق بيكربونات الصودا، ويتم الخلط إلى الحصول على المزيج المتجانس.

الخطوة الخامسة نقوم بفرد العجينة في صينية مدهونة بالطحينية، ويتم توزيع عجينة البسبوسة، ثم يتم تقطيعها بالشكل الذي تريدين، مع وضع حبة من اللوز في كل مربع أو مثلث تم تقطيعه حسب الرغبة. 

الخطوة السادسة تدخل الصينية الفرن وتترك لمدة نصف ساعة على الأقل للحصول على اللون الذهبي.

الخطوة السابعة توضع الصينية تحت الشواية لمدة دقائق إلى أن تحمر من الأعلى، ثم تخرج من الفرن.

الخطوة الثامنة والأخيرة نصب القطر البارد على البسبوسة الساخنة.

خطوات تحضير البسبوسة بطريقة أخرى

الخطوة الأولى نضع البيض مع السكر والفانيليا في الخلاط الكهربائي.

ونضيف إليها الزيت ونخلط المكونات جيدًا حتى تمتزج.

الخطوة الثانية يتم خلط السميد مع البيكنج بودر والقشطة.

الخطوة الثالثة نضيف إلى خليط السميد خليط الزيت، مع استمرار التقليب. 

الخطوة الرابعة نحضر صينية ونقوم بدهنها بالزيت، ونصب بها نصف الخليط ونضعها بالفرن المتوسط الحرارة من الأسفل. 

الخطوة الخامسة والأخيرة نسقيها بالشربات البارد فور خروجها من الفرن، وتقطع وتزين.

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