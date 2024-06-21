الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع 60 ألف طن مخلفات وقمامة خلال إجازة عيد الأضحى بالجيزة

رفع 60 الف طن من
رفع 60 الف طن من المخلفات بمحافظة الجيزة

شهدت محافظة الجيزة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، تواجد ميداني للقيادات التنفيذية لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين دون أي تقصير. 

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تمكنت من رفع حوالي ٦٠ ألف طن مخلفات وقمامة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن إجازة العيد شهدت تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من الشوراع والميادين وأماكن التجمعات بالمراكز والمدن والأحياء للحفاظ على الحالة العامة للنظافة. 

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الأعمال تمت من خلال هيئة النظافة والتجميل والوحدات المحلية بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، حيث تم تسيير سيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة وفرق ومعدات النظافة لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، حفاظًا على الصحة العامة وإضفاء المظهر اللائق بالمحافظة، لافتًا إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز.

وكلَّف محافظ الجيزة، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، بقيام قطاعات الحدائق بنطاق أحياء الجيزة عقب العيد بالبدء في إصلاح وتهذيب وصيانة المزروعات والنباتات والمسطحات الخضراء بالشوارع والميادين، مُوجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ حملات نظافة وتجريد موسعة وصيانة للمسطحات الخضراء والجزر الوسطى بالطرق الرئيسية.

كما وجَّه المحافظ، الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع هيئة النظافة ورفع كفاءة محيط لجان امتحانات الثانوية العامة من حيث النظافة ومنع اي وجود للإشغالات والباعة الجائلين وذلك بالتزامن مع استئناف العملية الأمتحانية من جديد.

رفع 60 الف طن من المخلفات بمحافظة الجيزة
رفع 60 الف طن من المخلفات بمحافظة الجيزة
رفع 60 الف طن من المخلفات بمحافظة الجيزة
رفع 60 الف طن من المخلفات بمحافظة الجيزة
IMG-20240621-WA0002
IMG-20240621-WA0002
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