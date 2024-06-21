الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بنى سويف يتابع استعدادات امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية غدًا

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير أعمال امتحانات المواد الأساسية للدور الأول لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، والتي تستأنف غدًا السبت، بالمواد الأساسية المُضافة للمجموع داخل 45 لجنة تضم أكثر من 19.1 ألف طالب وطالبة على مستوى المحافظة بالشعبتين العلمية والأدبية.

ويستأنف الطلاب غدًا السبت، أداء الامتحانات بمادة اللغة العربية لتختتم في 17 يوليو المقبل للشعبة الأدبية بالفلسفة والمنطق، والشعبة العلمية (علمي علوم) بمادة الأحياء، ويوم 20 يوليو بالديناميكا لعلمي رياضة.

جاء ذلك خلال تواصل وكيل وزارة التربية والتعليم مع المحافظ، الدكتور محمد هاني غنيم، للاطمئنان على استمرار توافر التسهيلات والإجراءات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقت في 10 يونيو الجاري بالمواد غير المضافة للمجموع، وتستكمل بامتحانات المواد الأساسية حتى 20 يوليو المقبل.

استعدادات الثانوية العامة

وأشار هاني عنتر، وكيل الوزارة، إلى الالتزام بتوجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة لسير أعمال الامتحانات، وتوافر كل المتطلبات اللازمة لعناصر المنظومة، لضمان سير الامتحانات بطريقة سلسة والتعامل الفوري والفعال مع أي مستجدات، مع استمرار تفعيل غرفة عمليات المديرية وتواصلها الدائم بغرف عمليات المحافظة والوزارة من جهة، وغرف عمليات الإدارات التعليمية من جهة أخرى.

وأكد وكيل الوزارة حرص المديرية على تنفيذ الإجراءات الخاصة بتأمين مركز توزيع الأسئلة، وحظر اصطحاب الطلاب والطالبات التليفونات المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية حديثة (سماعات، ساعات ذكية، أجهزة إلكترونية) تساعد على الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الإلكتروني، فضلًا عن منع دخول الملاحظين بالهواتف المحمولة.

ووجه وكيل الوزارة بالتنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه، وتسليمه بعد انتهاء الامتحان يوميًا، والتأكد من قيام الطالب بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) وورقة إجابة الأسئلة المقالية بكل دقة وبصورة صحيحة، والتأكد من تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، ومراجعة الملاحظين للبيانات التي يدونها الطالب والتوقيع عليها بصحة البيانات.

بني سويف الثانوية العامة الطلاب البابل شيت وكيل وزارة التربية والتعليم

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