"اتحاد المصريين بالسعودية": دفن أغلب جثامين الحجاج المصريين فى مكة

كشف عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية، عن تفاصيل التنسيق المصري السعودي لنقل جثامين الحجاج المصريين، مؤكدًا أن أغلب الجثامين تم دفنها في العاصمة المقدسة مكة المكرمة، وسيتم استلام شهادات الوفاة الخاصة بهم خلال أيام.

تم إصدار تصاريح الدفن في المستشفيات دون الذهاب إلى القنصليات

وأشار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، إلى أنه تم إصدار تصاريح الدفن في المستشفيات دون الذهاب إلى القنصليات، موضحًا أن جثامين المصريين مجهولة الهوية يتم حاليًا التعرف عليهم في المملكة العربية السعودية بسهولة ويسر عن طريق الصفات الحيوية، أو كما يسمى بالبصمة، إذ إنه بمجرد أن يتم الحصول على بصمة المتوفي تظهر كل البيانات الخاصة به.

وأشاد بمجهودات المملكة العربية السعودية الكبيرة من أجل إنجاح عملية الحج والحفاظ على النظام ،عن طريق وزارات الداخلية والصحة وأيضًا وزارة الحج والعمرة، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني.

السيدات والرجال المصريون المتطوعون كان لهم دور كبير لا يغفل في مساعدة الحجاج والجهات الرسمية



وتابع عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية: "كان هناك منظر جميل لافت للنظر ألا وهو السيدات والرجال المصريون المتطوعون، إذ كان لهم دور كبير لا يغفل في مساعدة الحجاج والجهات الرسمية".