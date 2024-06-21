الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأورومتوسطى لحقوق الإنسان": الاحتلال ينتهك كل قوانين الحرب فى غزة

الاحتلال
الاحتلال

قال محمد المغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إسرائيل تسعى للتطهير العرقي والتهجير القسري، فهذا هو الهدف من قطع المياه عن سكان قطاع غزة، وصولًا للإبادة الجماعية، وبالتالي يجب على المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في هذا الأمر.

الجنائية الدولية لا يجب أن تنسى الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل داخل قطاع غزة

وأضاف "المغبط"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المحكمة الجنائية الدولية لا يجب أن تنسى الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل داخل قطاع غزة، فضلًا عما تقوم به في الضفة الغربية.

إسرائيل تخالف قرارات الأمم المتحدة منذ تاريخ إنشائها

وأوضح مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إن كل الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل تخالف قرارات الأمم المتحدة منذ تاريخ إنشائها حتى اليوم، لا سيما الاتفاقيتين الثالثة والرابعة، خاصة فيما يتعلق بالمدنيين وما نشهده من قتل عشوائي لهم، لافتًا إلى أن إسرائيل لا تفرق بين المدنيين وغير المدنيين.

وتابع: إسرائيل تبحث عن المدنيين لقصفهم وقتلهم واعتقالهم، وبالتالي هذه مخالفات جسيمة لاتفاقية جنيف. 

غزة الاحتلال الاحتلال ينتهك كل قوانين الحرب الأورومتوسطي لحقوق الإنسان محمد المغبط محمد المغبط مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان

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