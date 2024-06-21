نجم فيوتشر فى الصورة.. كولر يبحث مع إدارة الأهلى صفقات الميركاتو الصيفى

عاد اسم الكاميروني جوناثان نجويم، ظهير أيسر فيوتشر، من جديد يطفو على سطح الأحداث داخل أروقة نادي الأهلي من أجل تدعيم هذه الجبهة بعد إصابة التونسي علي معلول الذي ينتهي تعاقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي والذي يغيب لإصابته بقطع في وتر أكيليس ويرغب كولر في البحث عن بديل له.

كما يبحث كولر مع إدارة الأهلي تطورات صفقة إياد العسقلاني، مدافع روستوف نا دونو الروسي، حيث يتمسك السويسري بالتعاقد مع اللاعب لتدعيم الخط الخلفي بعد فشل صفقة زين الدين بلعيد، بالإضافة إلي تأجيل حسم موقف أحمد حجازي، لاعب اتحاد جدة، للوقوف على مستواه الفني والبدني بعد انتظار تقرير محلل أداء الفيديو التونسي ياسين الميكاري لحسم الصفقة.

ويرغب المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي في تدعيم صفوفه بأفضل العناصر المعروضة عليه من أجل بناء فريق قوي يستطيع المنافسة على كل الألقاب المختلفة في كافة البطولات، وتحديدًا كأس العالم للأندية وتخطي المركز الثالث.

لاعبو الأهلي يدعمون أسرتي مشجعتي النادي

في سياق آخر، قرر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي التبرع بجزء من رواتبهم لدعم أسرتي مشجعتي النادي نورهان ناصر ونرجس صلاح، اللتين وافتهما المنية منذ يومين، إثر ‏حادث أليم عقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.

جاء ذلك في لفتة طيبة لمساندة أسرتي الفقيدتين، والتأكيد على روح عائلة الأهلي، وفي محاولة للتخفيف عنهما إزاء مصابهما الجلل.

وكان النادي قد اتخذ العديد من القرارات في ضوء توجيهات محمود الخطيب، رئيس النادي المتواجد حاليًا في رحلة علاجية، التي من شأنها تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة ‏لأسرتي مشجعتي النادي.

وحرص وفد من النادي، برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، يضم عددًا من أعضاء المجلس وممثلين عن قطاع الكرة والإدارة التنفيذية على تقديم واجب العزاء لأسرتي الفقيدتين.