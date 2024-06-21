بالتزامن مع بدء الصيف رسميا.. كيف تحمي نفسك من حرارة الشمس؟

مع بداية دخول فصل الصيف، تبدأ مشكلات البشرة والجلد في الظهور بسبب التعرض المباشر للشمس، وهناك بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها قبل التعرض لحرارة الشمس، خاصة خلال فصل الصيف، حيث تصبح حرارة الشمس حارقة للغاية ومضرة للجلد، وخاصة الأجزاء الأكثر عرضة للحرارة مباشرة مثل الوجه واليدين.

كيف تحمي نفسك من حرارة الشمس؟

ووفقًا لموقع "هيلث" الطبي، نعرض لكم طرق بسيطة تحميك من الأمراض الجلدية الناتجة من التعرض المباشر للشمس في فصل الصيف، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

ما الانقلاب الصيفي؟

يحدث الانقلاب الصيفي في 20 يونيو من كل عام، وهو اليوم الذي تصل فيه الشمس إلى أقصى ارتفاع لها في سماء نصف الكرة الشمالي، ما ينتج عنه أطول نهار وأقصر ليل في تلك المنطقة.

نصائح للوقاية من ضربة الشمس

1 - دهن الجسم بكريم واق من الشمس قبل الخروج من المنزل.

2 - يجب المكوث في أماكن جيِّدة التهوية.

3 - الابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة؛ لأنها تتسبب في نقص الأكسجين.

4 - شرب كميات وفيرة من المياه على مدار اليوم، وللصائم الحرص على تناول من 3 إلى 4 لترات مياه مقسَّمة على فترات طوال الليل.

5 - الحرص على ارتداء "كاب" أبيض أو اصطحاب الشمسيات.

6 - ارتداء ملابس قطنية، وذلك لقدرتها على امتصاص العرق، على أن تكون فضفاضة ذات ألوان فاتحة.

7 - الحرص على تناول الخضروات الورقية، مثل الخس، والخيار، والفواكه، كالبطيخ، لاحتوائها على كميات وفيرة من المياه.

8 - المواظبة على شرب العصائر الطازجة، خاصة الحمضيات كالليمون والبرتقال والمانجو، لإمداد الجسم بالسوائل والأملاح والمعادن التي يفقدها بسبب التعرق.

9 - غسل الوجه بالماء البارد عند الشعور بأعراض الإجهاد الحراري.

10 - يفضل متابعة درجات الحرارة يوميًا عبر الموقع الرسمي الخاص بهيئة الأرصاد الجوية، لتجنب ضربات الشمس.