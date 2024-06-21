الجمعة 21 يونيو 2024
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حجازى يشدد على تسليم ورق الأسئلة لطلاب الثانوية فى الموعد المحدد لبداية الامتحان

رضا حجازي
رضا حجازي

في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لانطلاق امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة ٢٠٢٤ في المواد المضافة للمجموع، التي تبدأ غدا السبت بامتحان اللغة العربية، يتابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان انتظام سير لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية، مشددا على عدم تأخر دخول الطلاب اللجان والالتزام بفتح اللجان من الساعة ٨.١٥ صباحا لمنح الطلاب الوقت الكافي لإنهاء إجراءات التفتيش.

كما شدد الوزير على عدم تأخير تسلم الطلاب ورق الأسئلة عن الموعد المحدد لبداية الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا.

جروبات الغش الإلكترونى

وقد تابع الدكتور رضا حجازي على مدار الأيام الماضية كل الإجراءات المتعلقة برصد جروبات الغش الإلكتروني وتسليمها للجهات المعنية، كما جدد التأكيد على تنفيذ كافة إجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول اللجان وحظر الدخول بأي أجهزة إلكترونية.

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نماذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 من موقع وزارة التربية والتعليم

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بالإجابات.. رابط نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 pdf من موقع وزارة التربية والتعليم

وطالب الوزير الطلاب الالتزام بالإجراءات المعلنة حرصا على سلامة سير الامتحانات وتحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

كما شدد الدكتور رضا حجازي أيضًا على رؤساء اللجان على مستوى الجمهورية بالتعامل بحزم مع أي حالات غش سواء عادية أو غش إلكتروني بالتوازي مع تحقيق الهدوء داخل اللجان وتوفير كل سبل الراحة للطلاب.

التربية والتعليم الامتحانات الثانوية العامة ورق الأسئلة إجراءات التفتيش حالات غش غش الكتروني

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