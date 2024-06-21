الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز

المطران عطا الله حنا: ما يحدث في غزة لا يمكن أن يستوعبه عقل بشري

جريدة الدستور

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إنه يحتفى الأحد المقبل بعيد العنصرة العظيم وذكرى حلول الروح القدس على التلاميذ في العلية المباركة. 

أضاف حنا: "نحن في عالم اليوم الذي تسوده الشرور والحروب والأحقاد، فكم نحن بحاجة لهذه النعمة الإلهية ولهذا الروح الكلي قدسه لكي ينير القلوب والعقول لكي تصحوا من كبوتها وتعود إلى إنسانيتها التي فقدتها،
الحرب هي شر مطلق، وما يحدث حاليا في غزة لا يمكن أن يستوعبه عقل بشري، حيث القتل والدمار وامتهان الكرامة الإنسانية على مدار الساعة".

تابع: “إلى متى سوف تستمر هذه المأساة ونحن في الشهر التاسع للحرب والعالم يتفرج علينا ويرى ما يحدث دون أن يفعل شيئا، نحن لا ننكر أن هنالك حراكا وهنالك احتجاجات ووقفات تضامنية مع شعبنا في كل مكان منادية بوقف الحرب، ولكن يبدو أن هذه الأصوات لم تصل إلى الحكام الذين يتخذون القرارات ويتحكمون بمصائر الشعوب".

يقول: “إن حرب غزة أظهرت بشاعة المشهد الذي نعيشه في عالمنا، حيث انعدام الإنسانية والأخلاق والقيم وخاصة عند أولئك الذين يتغنون بحقوق الإنسان من حكام الغرب ولكنهم يغضون الطرف عن الجرائم المرتكبة بحق شعبنا، ما ذنب هؤلاء الأطفال لكي يقتلون وما ذنب المدنيين لكي ينكل بهم بهذه الطريقة المروعة”.

 اختتم عطا الله: “كان الله في عون شعبنا الفلسطيني الذي يتلقى السهام من اكثر من جهة ولكن يبدو أننا قد أدمنا على هذا التآمروالتخاذل، وبالرغم من كل ذلك سنبقى متمسكين بثوابتنا ومواقفنا ومناداتنا بأن تتحقق العدالة في ارض غيبت عنها العدالة في العنصرة المجيدة، سوف نصلي لكي ينير الرب الإله عقول وضمائر من فقدوا إنسانيتهم لكي يكونوا أكثر عدلا وإنصافا ولكي يعملوا من اجل رفع المظالم عن شعبنا ووقف الحرب”.

المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس بعيد العنصرة ذكري حلول الروح القدس

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