الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فتح باب القبول ببرامج الدبلوم المهني لجودة الرعاية الصحية بتمريض القناة

الدكتور ناصر مندور،
الدكتور ناصر مندور،

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن فتح باب التقديم لبرنامج الدبلوم المهني لجودة الرعاية الصحية بقسم إدارة التمريض بكلية التمريض جامعة قناة السويس.

وأوضح رئيس الجامعة، الهدف العام من البرنامج الذي يسعى إلى إعداد كوادر إدارية متخصصة في مجال إدارة جودة الرعاية الصحية لديهم المعارف والمهارات اللازمة لممارسة الجودة وتطبيق معايير الاعتماد وتحسين جودة الخدمات الصحية وتطوير الأداء والمحافظة علي سلامة المرضي.

فيما أشار الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن مخرجات التعلم المستهدفة - بعد الانتهاء من الدراسة بالبرنامج - هي أن  يصبح الدارس قادرًا على تطبيق مبادئ ونظريات الجودة في إدارة الرعاية الصحية، والتخطيط لمشروعات جودة الرعاية الصحية، والمشاركة في التطبيقات العملية لنظم المعلومات في المجال الصحي، فضلًا عن تحسين جودة الرعاية الصحية وتحسين الأداء بالمؤسسات الصحية، وتطبيق مفاهيم ومبادئ سلامة المرضي وإدارة المخاطر، إلى جانب الإلمام بقواعد الإتصال الفعال وقيادة فرق العمل وتحفيز العاملين والتفكير الإستراتيجي وإدارة التغيير، وتطبيق معايير اعتماد المؤسسات الصحية ومراجعات الجودة.

شروط التسجيل 

من جانبها، قالت الدكتورة وفاء عبدالعظيم الحسيني، عميد كلية التمريض، أن شروط التسجيل بالدبلوم المهني لجودة الرعاية الصحية تتطلب أن يكون الطالب حاصل على درجة البكالوريوس في التمريض أو درجة البكالوريوس في علوم التمريض من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها أو على درجة معادلة من معهد علمي أخر مُعترف به من المجلس الأعلى للجامعات.

كما يتطلب الالتحاق بالبرنامج أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة اجتياز دورة في اللغة الإنجليزية من مركز معترف به لمدة 36 ساعة.

ويجوز التسجيل في برنامج الدبلوم المهني في التمريض بتقدير مقبول، مع ضرورة أن يكون الطالب قد زاول مهنة التمريض مدة لا تقل عن سنة على الأقل بعد قضاء سنة الامتياز.

ويقبل الطالب المحول من جامعة أخرى على أن تكون بعض المقررات أنهاها بنجاح بتقدير لا يقل عن تقدير جيد (C) على أن لايزيد مجموع الساعات المعتمدة المحولة عن 30% من مجموع الساعات الدراسية اللازمة للحصول على الدرجة.

الجدير بالذكر، أن فتح باب التقديم للبرنامج بدأ شهر مايو الماضي ويستمر حتى أغسطس المقبل على أن تبدأ الدراسة في شهر سبتمبر.

تمريض القناة كلية تمريض جامعة قناة السويس تنسيق معهد تمريض جامعة قناة السويس معهد تمريض جامعة قناة السويس تمريض جامعة قناة السويس اختبارات تمريض جامعة قناة السويس

مواد متعلقة

إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بطريق الإسماعيلية الصحراوى

إجراء الاختبارات إلكترونيًا فى 57 مقررًا دراسيًا بجامعة الإسماعيلية الأهلية

جامعة قناة السويس تجرى الاختبارات إلكترونيًا فى 147 مقررًا

فرقة فنون شعبية بمركز شباب الشيخ زايد فى الإسماعيلية احتفالًا بعيد الأضحى

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد مستشفى حميات التل الكبير

"كانوا رايحين مصيف".. إصابة 29 شخصًا فى انقلاب سيارة بالإسماعيلية

وكيل "صحة الإسماعيلية" تحيل المتغيبين والمقصرين بوحدة الكيلو 17 للتحقيق

خلال جولة مفاجئة.. "السبكى" يتابع توافر المستلزمات الطبية والأدوية والأمصال وفصائل الدم بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

عاجل| موقف الأهلى من معاقبة إمام عاشور بعد واقعة "مول الشيخ زايد"

طعنة نافذة بالصدر.. وفاة شاب فى مشاجرة بمرسى مطروح

رسائل تهنئة يوم الأب 2024 والسبب وراء الاحتفال به

أثناء عودتهم من حفل زفاف.. مصرع وإصابة 9 فى حادث بالإسماعيلية

بعد وفاة 3 سيدات.. ارتفاع عدد الوفيات بين حجاج المنوفية إلى 28

ضبط عاطل قبل ترويجه أقراصًا مخدرة فى الوراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس