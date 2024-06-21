قبل موقعة الدورى.. التكافؤ شعار مواجهات الزمالك وفاركو بالبطولات المحلية

رغم حداثة عهد فاركو في الدورى الممتاز، إلا أن تاريخ مبارياته مع الزمالك يشير إلى التكافؤ الشديد بين الفريقين مع وجود فوز كبير لفاركو في الدوري بنتيجة 3- صفر.

الزمالك وفاركو التقيا ست مرات في الدوري وكأس مصر وكأس رابطة الأندية المصرية، فاز كل فريق مرتين وانتهت مباراتان بالتعادل وسجل الزمالك ستة أهداف وتفوق فاركو بتسجيل 8 أهداف.

تاريخ مواجهات الزمالك وفاركو في مختلف البطولات

المواجهة الأولى بين الزمالك وفاركو كانت يوم 18 يناير 2022 في دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، وفاز فاركو بهدفين نظيفين سجلهما عبدالله بكري وأحمد عبدالعزيز مودي من ركلة جزاء في الدقيقتين 3 و86.

في الدوري التقى الزمالك وفاركو أربع مرات فاز كل فريق في مباراة وانتهت مباراتان بالتعادل وسجل فاركو خمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف للزمالك وكانت البداية يوم 12 أبريل 2022 باستاد القاهرة في الأسبوع الرابع عشر وتعادل الفريقان بدون أهداف.

وفي التاسع عشر من أغسطس 2002 التقي الفريقان باستاد الإسكندرية في الأسبوع الحادي والثلاثين وفاز الزمالك بهدف سجله حسام عبدالمجيد في الدقيقة الثامنة.

يوم 6 فبراير 2023 حقق فاركو فوزًا كبيرًا بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع السابع عشر وسجل الأهداف شكري نجيب وعمرو جمال والسوداني سيف تيري في الدقائق 6 و29 والرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

يوم 16 يوليو 2023 تعادل الفريقان 2-2 في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة في الأسبوع الرابع والثلاثين وشهدت طرد حاتم سكر مدافع الزمالك في الدقيقة 90.

وتقدم الزمالك بهدفين سجلهما سيد عبدالله نيمار والسنغالي إبراهيما نداي في الدقيقتين 26 و31 وعاد فاركو عن طريق سيف تيري الذي سجل هدفين في الدقيقتين 60 و72.

وفي بطولة كأس مصر التقى الزمالك وفاركو يوم 23 يونيو 2023 باستاد القاهرة في دور الـ16 وفاز الزمالك 3-1 وتقدم الزمالك بهدفين سجلهما أحمد مصطفى زيزو من ركلة جزاء، ومصطفى شلبي في الدقيقتين 20 والرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الشوط الأول ثم سجل عمرو جمال هدف فاركو في الدقيقة 47 وقبل نهاية المباراة بدقيقتين سجل أحمد فتوح الهدف الثالث للزمالك.