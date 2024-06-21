السيطرة على حريق منزل فى أسوان

اندلع حريق محدود في منزل بشارع المطار وسط مدينة أسوان، صباح اليوم، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر.

تفاصيل حول الحريق

ترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بنشوب حريق محدود في منزل تحديدًا عند مخبز معروف بشارع المطار وسط المدينة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية المواطنين الموجودين.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الواقعة لمعاينة الحريق، وتبين أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وأنه اندلع بشكل محدود في منزل فارغ ولا يقيم فيه أحد، وتم اتخاذ اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب وراءها.