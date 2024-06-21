الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط عاطل قبل ترويجه أقراصًا مخدرة فى الوراق

أقراص مخدرة
أقراص مخدرة

نجح رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة في الوراق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

البداية عندما وردت معلومات لرجال المباحث بإشراف المقدم محمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، تفيد تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، قبل ترويجها بين عملائه، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات للاتجار بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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