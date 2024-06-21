أمن قنا يحقق فى العثور على جثة سائق

تحقق الأجهزة الأمنية في محافظة قنا بواقعة العثور على جثة سائق تاكسي، اليوم، بعد التبليغ عن تغيبه منذ عدة أيام، بمدخل المدينة غرب.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير المرفق؛ يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب بمدخل مدينة غرب قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة "موافي ح" يبلغ من العمر 33 عامًا، سائق تاكسي متغيب منذ عدة أيام، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.