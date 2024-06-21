الجيش الأوكراني: قصفنا 4 مصافي نفط وأهداف عسكرية في روسيا

أعلن الجيش الأوكراني، عن قصف 4 مصافي نفط وأهدافا عسكرية في روسيا، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

روسيا تعلن إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي

فيما أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت واعترضت 70 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي القرم.

وقالت الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام قوارب مسيرة وطائرات دون طيار على أهداف في الأراضي الروسية".