الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التضامن": 37 عيادة جديدة فى 20 محافظة لمشروع "2 كفاية"

نيفين القباج
نيفين القباج

نجح مشروع "2 كفاية" للمساهمة في تعزيز الصحة الإنجابية للمرأة، وبصفة خاصة من هن أولى بالرعاية، وبالعمل على تنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية، في تجهيز 37 عيادة إضافية على مستوى 20 محافظة في نطاقات محرومة من الخدمة بهدف سد الحاجة غير الملباة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان المعنية بتحديد الأماكن التي يوجد بها فجوات في خدمات الصحة الإنجابية، والتي تصدر تراخيص مزاولة تلك العيادات أنشطتها من خلال موافقات العلاج الحر بالوزارة.

جدير بالذكر، أنه تم من ضمن العيادات السبع والثلاثين، التي تم تجهيزها، التعاون مع الجمعية المصرية لسرطان عنق الرحم لتنفيذ 20 عيادة صحة إنجابية، بما يشمل الكشف المبكر على سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي، بالإضافة إلى تقديم خدمات الصحة الإنجابية، كما تم التعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى شراء تجهيزات لعدد 17 عيادة استعدادًا لتجهيز مزيد من العيادات.

40 عيادة

ويعمل البرنامج حاليًا على تجهيز 40 عيادة أخرى بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومن موازنة تكافؤ الفرص الصحية، تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى إجمالي العيادات التي تم تجهيزها وتشغيلها منذ عام 2020 وعددها 65 عيادة تنظيم أسرة، بعشر محافظات، هى الأعلى في معدلات الخصوبة وفي معدلات الفقر في نفس الوقت.

كما أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، برنامجًا تدريبيًا لتنمية مهارات الكوادر التوعوية العاملة بالجمعيات الأهلية ضمن فعاليات أنشطة مشروع "2 كفاية".

خطة لعودة حجاج الجمعيات بداية من الغد.. و"التضامن" تكشف موقف الحالات المرضية

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز الوعي بأهمية تنظيم الأسرة ومنافعه المختلفة، بالإضافة إلى تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة التي تتسبب في كثرة الإنجاب، كما يهدف البرنامج إلى تأهيل الكوادر على تنفيذ المبادرات المجتمعية والنجاح في التواصل الفعّال مع المجتمع للتأثير الإيجابي على تنمية وعيه وتعديل سلوكيات أفراده، بما يعود على تحسين جودة حياة الأسرة والوفاء بحق كل أفردها، وبصفة خاصة الأطفال.

وشهد البرنامج، الذي شارك فيه 50 كادرًا توعويًا من 25 جمعية أهلية بإجمالي 11 محافظة، جلسات تفاعلية مكثفة، بالإضافة إلى استخدام أحدث الطرق التدريبية والوسائل التعليمية الحديثة.

وتأتي أهمية هذا البرنامج في تحفيز وتنمية قدرات العاملين بالجمعيات الأهلية من 11 محافظة، للمساهمة في تحسين أدائهم وزيادة فاعليتهم في العمل، لتصبح لديهم القدرة على مواجهة التحديات المختلفة التي قد تواجههم في مساعيهم لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

2 كفاية الزيادة السكانية وزارة الصحة والسكان الصحة الإنجابية سرطان عنق الرحم التضامن

مواد متعلقة

"مرسال" عضو التحالف الوطنى توزع عيديات على 3700 طفل فى القرى الأكثر احتياجًا

خطة لعودة حجاج الجمعيات بداية من الغد.. و"التضامن" تكشف موقف الحالات المرضية

أنشطة رياضية وترفيهية للمتعافين من تعاطى المخدرات داخل مراكز العزيمة

تحرك جديد من "التضامن" لدعم الأشقاء الفلسطينيين والسودانيين فى مصر

عاجل|لا وفيات أو مصابين.. "التضامن" تعبر ببعثة حج الجمعيات إلى بر الأمان

"بالألوان هنكافح الإدمان".. مبادرة لتوعية زوار الحدائق بأضرار المخدرات خلال عيد الأضحي

بدء عمليات تفويج الحجاج إلى فنادق مكة المكرمة

الهلال الأحمر ينشر فرق الطوارئ بالميادين والمقاصد السياحية طوال أيام العيد

الأكثر قراءة

طعنة نافذة بالصدر.. وفاة شاب فى مشاجرة بمرسى مطروح

استكمال محاكمة طبيب بتهمة التسبب فى وفاة زوجة عبدالله رشدى السبت

بعد وفاة 3 سيدات.. ارتفاع عدد الوفيات بين حجاج المنوفية إلى 28

تجارة الأذى فى "عظمة الكتف".. كيف يتعامل الجزارون مع "مطلب السحرة"؟

فتح باب التقدم لجوائز اليونسكو لمحو الأمية 2024

مايكل جاكسون يتصدر الترند فى مصر.. ما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس

سياسى فلسطينى لـ"الدستور".. حل مجلس الحرب وتشكيل مجلس أمنى مصغر يعكس تخبط نتنياهو