تنطلق دورته الأولى منتصف أغسطس.. تفاصيل معرض مصر للكتاب

يقام بمول العاصمة

تستعد مؤسسة "برادايس" للثقافة والفنون والإعلام، لتنظيم معرض مصر للكتاب في دورته الأولى، التي تنطلق في النصف الثاني من شهر أغسطس القادم 2024، في رحاب مول وسط العاصمة (الترجمان سابقًا) خلف مؤسسة أخبار اليوم بشارع الجلاء.

التفاصيل الكاملة لمعرض مصر للكتاب

وحسب الناشر الجميلي أحمد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة برادايس للثقافة والفنون والإعلام: شكلت لجنة عليا لمعرض مصر للكتاب، ولجنة للنشاط الثقافي تضم كبار مبدعي ومثقفي مصر لضمان تقديم أنشطة ثقافية وفنية كبرى ومتنوعة خلال فترة المعرض.

ويشهد المعرض مجموعة واسعة من الأنشطة الثقافية والفنية التي تهدف إلى إثراء الحركة الثقافية في مصر وتشجيع القراءة والنشر، ومن بين هذه الأنشطة استضافة ومشاركة كبار الأدباء والمثقفين والفنانين، بالإضافة إلى تقديم مواهب جديدة وجادة في مختلف المجالات الثقافية والفنية.

وعن الناشرين المشاركين في أولى دورات معرض مصر للكتاب، أكد "الجميلي" أن المعرض مفتوح لكل الناشرين المصريين والعرب، مشيرًا إلى أن الإعلان عن دور النشر المشاركة سيتم خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد على أرض المعرض بعد تشاور مجلس إدارة اتحاد الناشرين.

وجرى التواصل مع اتحاد الناشرين المصريين والعرب ووزارة الثقافة المصرية نظرا لأنها جهات لا يمكن تجاهلها بما لها من تاريخ طويل وأصيل في مهنة النشر والمعارض.

معرض مصر للكتاب بمول العاصمة

وعن اختيار مول وسط العاصمة لإقامة معرض مصر للكتاب، قال "الجميلي": "اختارت مؤسسة برادايس للثقافة مول وسط العاصمة ليكون موقع انطلاقة معرض مصر للكتاب في دورته الأولى، والمقرر عقده في النصف الثاني من شهر أغسطس القادم 2024، ويأتي هذا الاختيار نظرًا للأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها المول، والذي يتبع الشركة المصرية لإدارة المشروعات المتكاملة، التابعة لوزارة النقل المصرية".

تشير المؤسسة إلى أن اختيار هذا الموقع يعكس سعيها لتفعيل شراكات قوية مع القطاع الحكومي، ما يعزز التعاون بين المؤسسات الثقافية والهيئات الحكومية لتحقيق أهداف مشتركة في تعزيز الثقافة والنشر في مصر.

يقع مول وسط العاصمة خلف مؤسسة أخبار اليوم بشارع الجلاء، في وسط القاهرة، ما يجعله موقعًا مثاليًا لجذب الزوار من جميع أنحاء المدينة. يتميز المول بقربه من العديد من المحطات المركزية لوسائل النقل العامة، حيث يبعد خمس دقائق فقط عن ميدان رمسيس وميدان التحرير، كما تحيط به أربع محطات مترو قريبة هي: الشهداء، وأحمد عرابي، وجمال عبدالناصر، والتحرير، ما يسهل وصول الزوار من مختلف مناطق القاهرة.

وأردف "الجميلي": "يتميز مول وسط العاصمة بمساحته الشاسعة التي تبلغ أكثر من 52 ألف متر مربع، ما يوفر مساحة واسعة لتنظيم مختلف الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية المصاحبة للمعرض. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي المول على جراج يتسع لأكثر من 10 آلاف سيارة، ما يوفر حلًا عمليًا لمشكلة مواقف السيارات ويسهل على الزوار الوصول إلى المعرض".

أشار رئيس المعرض إلى أن إدارة المول، بقيادة اللواء أركان حرب حازم فخري، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة المشروعات المتكاملة والعضو المنتدب، توفر تسهيلات لوجستية مهمة، منها سهولة الشحن والتفريغ، ما يسهم في تيسير تنظيم الفعاليات واستقبال العارضين والناشرين.

باختيار هذا الموقع المتميز، تسعى مؤسسة برادايس للثقافة والفنون والإعلام إلى تقديم تجربة فريدة ومميزة للناشرين والزوار على حد سواء، وتعزيز مكانة معرض مصر للكتاب كحدث ثقافي هام على الساحة المصرية.