5 شهداء فى قصفٍ إسرائيلى قرب ملعب اليرموك وسط غزة

أفاد إعلام فلسطيني، بسقوط 5 شهداء في قصفٍ إسرائيليِّ قُرب ملعب اليرموك وسط مدينة غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

استشهاد 14 فلسطينيًا بينهم أطفال

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن استشهاد 14 فلسطينيًا على الأقل بينهم أطفال، بينما أصيب العشرات بجروح في غارات نفذها الاحتلال الإسرائيلي بوسط وشمال قطاع غزة.

وفي مخيم النصيرات استشهد مواطنان وأصيب 12 آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال لأحد المنازل، كما أصيب عدد آخر بجروح جراء قصف الدبابات لمواقع في مخيمي المغازي والبريج.