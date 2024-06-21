محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية لأعمال مبادرة 100 مليون شجرة

تابع اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، جهود الوحدات المحلية ومديريات الخدمات في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، موجهًا بالمراجعة الدقيقة والمتابعة الدورية لخطة ري الأشجار والاعتناء بها لإضفاء مظهر جمالي وزيادة الرقعة الخضراء لإيجاد متنفس جمالي للمواطنين.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود محافظة المنوفية في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفى ضوء جهود الدولة المكثفة لمواجهة التغيرات المناخية وزيادة المساحات الخضراء، وخلق بيئة أكثر نقاءً لتحسين الصحة العامة للمواطنين تماشيًا مع أهداف ومحاور التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

إزالة فورية لـ220 حالة إشغال خلال حملة مكبرة بحى غرب شبين الكوم

وعلى صعيد آخر منفصل، كان قد وجّه اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بالاستمرار في شن الحملات المكثفة لتحقيق الانضباط العام بمختلف المراكز والمدن، والتعامل الفوري مع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة على الطرق العامة، والتي تعوق الحركة المرورية أمام المواطنين حفاظًا على المظهر الحضاري والجمالي.

كما شنت، اليوم، رئاسة حي غرب شبين الكوم حملة إشغالات مكبرة، برئاسة الأستاذة هناء عقيلة رئيسة الحي، بالتنسيق مع شرطة المرافق والجهات المعنية بالشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية بنطاق الحي، ضمت شوارع عمرو أفندي وكوبري السمك، أسفرت عن إزالة 220 حالة إشغال، ومصادرة استاندات وترابيزات وألعاب نارية وخيم وأكشاك، وتحرير 150 محضر إشغال، وتم إخلاؤها من الباعة الجائلين المخالفين لتسهيل الحركة أمام المركبات والمواطنين فى أداء خدماتهم.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني ومتابعة الحالة العامة للشوارع والميادين العامة، وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطريق العام، فضلًا عن المتابعة الدورية لأعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة، والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة ورفع كفاءتها لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.