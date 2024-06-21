الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

479 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة

الخوذة
الخوذة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، من ضبط 479 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات؛ لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة والفرعية، وذلك خلال حملات موسعة شنتها خلال 24 ساعة.

وتم شن حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة بجانب المخالفات الأخرى.

وشددت على ضرورة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الأجهزة الأمنية 479 مخالفة الطرق السريعة السريعة والفرعية حملات موسعة

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