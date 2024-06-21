بعد أزمة القس دوماديوس حبيب.. شروط الترشح للكهنوت

أصدرت الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، مساء أمس، بيانًا بشأن القس دوماديوس حبيب إبراهيم الذي أثار ضجة مؤخرًا بسبب بعض التصرفات التي بدرت منه.

إيقاف القس دوماديوس حبيب عن الخدمة الكهنوتية

وقالت الكنيسة في بيان لها، إنه بناءً على ما سبق أصدر البابا تواضروس الثاني قرارًا بتشكيل لجنة من 3 أعضاء من أحبار الكنيسة وبعض الآباء الكهنة للتحقيق معه وتم استدعاؤه أمس للمثول أمام اللجنة، حيث تم الاستماع إليه ومناقشته في تلك التصرفات وفي أسباب عدم التزامه بقرار البابا الصادر في 12 أغسطس 2023 بإيقافه عن الخدمة الكهنوتية.

شروط الترشح للكهنوت

وفي هذا التقرير، نستعرض كيفية الترشح للكهنوت في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفقًا للائحة تنظيم خدمة الكهنة:

ونصت اللائحة التنظيمية لخدمة الكهنة أن يكون المرشح للكهنوت مدبرًا لبيته حسنًا، أن يكون مطيعًا لرئاسة الكهنوت المتمثلة في البابا والأب الأسقف.

كما نصت أن يكون المرشح للكهنوت ناجحًا في عمله قبل الرسامة وإن كان مكرسًا فلابد أن يكون مشهودًا له، وأن يكون مستنيرًا وعلى قدر من الثقافة وصاحب رؤية وله روح القيادة، أن يكون للذكور فقط دون غيرهم.

وأكدت أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، وألا يقل عمر المرشح للكهنوت عن ثلاثين سنة ميلادية ولا يزيد على خمسين عامًا عند وقت ترشحه للكهنوت ويجوز للرئاسة الدينية الاستثناء من شرط السن.

وتابعت أنه من ضمن شروط الترشح: أن تكون له حياة كنسية أرثوذكسية بشهادة أب الاعتراف، أن يكون أرثوذكسي المعتقد بشهادة كهنة وخدام الكنيسة التي خدم فيها، أن يكون مضى على زواجه سنة ميلادية كاملة على الأقل قبل ترشحه للكهنوت، أن يكون قد خدم في خدمة كنيسة أرثوذكسية تعليمية رعوية بشهادة كهنة الكنيسة التي يخدم بها.

أن يكون ناضج نفسيًا بشهادة طبيب نفسي متخصص أن يتحلى بروح الخدمة وله حضور واضح وسط مخدوميه أن يكون له روح البذل والصبر والمرونة والتواضع والعطاء، وأن يكون لديه القدرة على التحلي بروح الأبوة، وحسن السيرة في المعاملات المالية.

أضافت اللائحة: أنه لا بد أن تثبت لياقته الصحية بمعرفة اللجنة الطبية المختصة بشهادة طبيب متخصص، أن لا تكون صدرت ضده حكم قضائي نهائي بات واجبة النفاذ، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالي ليسانس أو بكالوريوس أو ما يعادلها وحاصِلًا على شهادة إكليريكية من أحد المعاهد الكنسية، ويجوز للرئاسة الدينية الاستثناء من هذا الشرط أن يكون قد خدم في الكنيسة المرشح لها مدة لا تقل عن ستة شهور على الأقل متواصلة ومنتظمة ومستقلة ويستثنى من ذلك الكاهن العام، وأن لا يكون محرومًا كنسيًا بشهادة من المجلس الإكليريكي الفرعي أو العام، أن يتعهد بألا يمتهِن عمل آخر بخلاف الكهنوت بعد سيامته.