الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد أزمة القس دوماديوس حبيب.. شروط الترشح للكهنوت

القس دوماديوس
القس دوماديوس

أصدرت الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، مساء أمس، بيانًا بشأن القس دوماديوس حبيب إبراهيم الذي أثار ضجة مؤخرًا بسبب بعض التصرفات التي بدرت منه.

إيقاف القس دوماديوس حبيب عن الخدمة الكهنوتية

وقالت الكنيسة في بيان لها، إنه بناءً على ما سبق أصدر البابا تواضروس الثاني قرارًا بتشكيل لجنة من 3 أعضاء من أحبار الكنيسة وبعض الآباء الكهنة للتحقيق معه وتم استدعاؤه أمس للمثول أمام اللجنة، حيث تم الاستماع إليه ومناقشته في تلك التصرفات وفي أسباب عدم التزامه بقرار البابا الصادر في 12 أغسطس 2023 بإيقافه عن الخدمة الكهنوتية.

شروط الترشح للكهنوت

وفي هذا التقرير، نستعرض كيفية الترشح للكهنوت في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفقًا للائحة تنظيم خدمة الكهنة: 

ونصت اللائحة التنظيمية لخدمة الكهنة أن يكون المرشح للكهنوت مدبرًا لبيته حسنًا، أن يكون مطيعًا لرئاسة الكهنوت المتمثلة في البابا والأب الأسقف.

كما نصت أن يكون المرشح للكهنوت  ناجحًا في عمله قبل الرسامة وإن كان مكرسًا فلابد أن يكون مشهودًا له، وأن يكون مستنيرًا وعلى قدر من الثقافة وصاحب رؤية وله روح القيادة، أن يكون للذكور فقط دون غيرهم.

وأكدت أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، وألا يقل عمر المرشح للكهنوت عن ثلاثين سنة ميلادية ولا يزيد على خمسين عامًا عند وقت ترشحه للكهنوت ويجوز للرئاسة الدينية الاستثناء من شرط السن.

وتابعت أنه من ضمن شروط الترشح: أن تكون له حياة كنسية أرثوذكسية بشهادة أب الاعتراف، أن يكون أرثوذكسي المعتقد بشهادة كهنة وخدام الكنيسة التي خدم فيها، أن يكون مضى على زواجه سنة ميلادية كاملة على الأقل قبل ترشحه للكهنوت، أن يكون قد خدم في خدمة كنيسة أرثوذكسية تعليمية رعوية بشهادة كهنة الكنيسة التي يخدم بها.

تجريد من الكهنوتية.. هل يعاقب البابا تواضروس القس دوماديوس حبيب؟

الأنبا نيقولا أنطونيو يطلق نشرة تعريفية عن الكهنوت للقديس مكسيموس المعترف

 أن يكون ناضج نفسيًا بشهادة طبيب نفسي متخصص أن يتحلى بروح الخدمة وله حضور واضح وسط مخدوميه أن يكون له روح البذل والصبر والمرونة والتواضع والعطاء، وأن يكون لديه القدرة على التحلي بروح الأبوة، وحسن السيرة في المعاملات المالية.

أضافت اللائحة: أنه لا بد أن تثبت لياقته الصحية بمعرفة اللجنة الطبية المختصة بشهادة طبيب متخصص، أن لا تكون صدرت ضده حكم قضائي نهائي بات واجبة النفاذ، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالي ليسانس أو بكالوريوس أو ما يعادلها وحاصِلًا على شهادة إكليريكية من أحد المعاهد الكنسية، ويجوز للرئاسة الدينية الاستثناء من هذا الشرط أن يكون قد خدم في الكنيسة المرشح لها مدة لا تقل عن ستة شهور على الأقل متواصلة ومنتظمة ومستقلة ويستثنى من ذلك الكاهن العام، وأن لا يكون محرومًا كنسيًا بشهادة من المجلس الإكليريكي الفرعي أو العام، أن يتعهد بألا يمتهِن عمل آخر بخلاف الكهنوت بعد سيامته.

الكنيسة الأرثوذكسية القس دوماديوس حبيب كيفية الترشح للكهنوت الترشح للكهنوت للكهنوت تنظيم خدمة الكهنة المرشح للكهنوت البابا تواضروس الثاني الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

مواد متعلقة

بالتزامن مع ذكرى سيامته.. أبرز المعلومات عن البطريرك يوسف العبسى

تجريد من الكهنوتية.. هل يعاقب البابا تواضروس القس دوماديوس حبيب؟

"غراب" رحلة عبر عادات الصعيد على خشبة مسرح كنيسة مارمينا غدًا

تدشين أواني المذبح في قداس عيد تذكار رئيس الملائكة ميخائيل بمنفلوط

باحث عن مؤتمر "قادة الأنجليكان": التقليد الكنسى مصدر أساسى فى الكنيسة القبطية

رئيس أساقفة سبسطية: القدس تتعرض لحملات احتلالية غير مسبوقة للنيل من هويتها

أبرز فعاليات الكنيسة الكاثوليكية قبيل صوم الرسل 2024

الأنبا بيجول يترأس قداس عيد رئيس الملائكة الجليل ميخائيل

الأكثر قراءة

عاجل| موقف الأهلى من معاقبة إمام عاشور بعد واقعة "مول الشيخ زايد"

طعنة نافذة بالصدر.. وفاة شاب فى مشاجرة بمرسى مطروح

رسائل تهنئة يوم الأب 2024 والسبب وراء الاحتفال به

"تضامن الإسماعيلية" تؤكد سلامة أعضاء بعثة الحج الرسمية للمحافظة

الثانوية العامة 2024.. إجابات الأسئلة المتوقعة في امتحان اللغة العربية غدًا

الثانوية العامة 2024.. 100 سؤال في النحو لن يخرج عنها امتحان اللغة العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس