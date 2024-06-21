قائد المهمة البحرية الأوروبية: ساعدنا 164 سفينة وأسقطنا 12 مسيرة و4 صواريخ

أعلن قائد المهمة البحرية الأوروبية في البحر الأحمر، عن مساعدة 164 سفينة، وإسقاط 12 مسيرة و4 صواريخ حتى الآن، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

تصاعد هجمات الحوثيين

وعلَّق قائد المهمة البحرية الأوروبية في البحر الأحمر، على تصاعد هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، قائلًا: "نحتاج لزيادة القوة إلى الضِعف بسبب تصاعد هجمات الحوثيين".

وكشفت الولايات المتحدة الأمريكية، إن أفعال الحوثيين تُمثِل فشلًا واضحًا في الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يحثهم على الوقف الفوري لجميع الهجمات على السفن في البحر الأحمر.