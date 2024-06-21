الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أثناء عودتهم من حفل زفاف.. مصرع وإصابة 9 فى حادث بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون في حادث مروع بطريق الكيلو 11 الصالحية تجاه محور 30 يونيو، أثناء عودتهم من حفل زفاف.

تلقى اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لمرفق الإسعاف يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وكشفت مصادر رسمية أن الحادث نتج عن تصادم سيارة ملاكي رقم (6457 م ج ب - مصر) مع سيارة ملاكي رقم  (6193 ط ه ع - مصر)، مؤكدة أن من بين حالات الوفاة والد العروس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوخليفة، والوفيات تم نقلهم إلى مشرحة حميات الإسماعيلية.

أسماء المصابين 

أسفر الحادث عن إصابة كل من: عُدي فايز جمعة، مقيم الصالحية الجديدة، 16 سنة، اشتباه كسر بالساعد الأيمن، خالد موسى عيد سليمان، سامي سعد الإسماعيلية، 16 سنة، مجهول، 6 سنوات، اشتباه نزيف داخلي بالبطن مجهول، 4 سنوات، غيبوبة.

أسماء المتوفين

وأوضحت المصادر الطبية أن الحادث أسفر عن وفاة، صلاح محمد باهي محمد، 45 سنة، فادي سعيد، 12 سنة، شيماء عبدالناصر، 43، عطيات محمد سليمان، 62 سنة، صفية محمد، 60 سنة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوخليفة- التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية- لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل المتوفين إلى مشرحة حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة.

فيما انتقلت سيارات المرور بمكان الحادث وفرضت كردونًا أمنيًا حوله، وانتقلت سيارات الوحدة المحلية لإزالة حطام السيارتين وتمكنوا من إزالتها وعودة حركة سير السيارات لطبيعتها.

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