الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نيوز ماكس الأمريكية تشيد بدراسة «أبوهشيمة» عن الشباب والذكاء الاصطناعى: الإمارات تجربة ملهمة ومصر اتخذت خطوات جادة

أحمد أبوهشيمة
أحمد أبوهشيمة

سلطت "نيوز ماكس" الأمريكية، الضوء على الدراسة التي تقدم بها النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، عن الشباب والذكاء الاصطناعي، والتي حصلت على موافقة مجلس الشيوخ المصري، وتم رفعها لرئيس الجمهورية.

وأشارت "نيوز ماكس" إلى ما جاء بالدراسة من محاور هامة تتعلق بما اتخذته بعض الدول العربية من قرارات وإجراءات من شأنها تطوير الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في كثير من الملفات، وكان في مقدمة هذه الدول الإمارات العربية، صاحبة التجربة الملهمة في هذا المجال، بالإضافة إلى الجهود المصرية المبذولة لتطوير الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وكانت قد خرجت الدراسة بعدة توصيات ومقترحات، كان أبرزها إنشاء هيئة وطنية للتحول الرقمي، ووكالة دولية لمراقبة الذكاء الاصطناعي، وإنشاء جامعة الرئيس السيسي للذكاء الاصطناعي، على غرار جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

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