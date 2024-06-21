أرمينيا تعترف رسميًا بدولة فلسطين

أعلنت دولة أرمينيا، صباح اليوم، اعترافها رسميًا بدولة فلسطين.

ونشرت وزارة الخارجية الأرمينية، في بيان لها على موقعها الإلكتروني، اعتراف يريفان رسميًا بدولة فلسطين.

وقالت الخارجية الأرمينية في بيانها: "الوضع الإنساني الكارثي في ​​قطاع غزة والصراع العسكري المستمر يتوسط القضايا الأساسية على الأجندة السياسية الدولية التي تتطلب الحل".

وأكدت الخارجية الأرمينية رفض يريفان رفضًا قاطعًا استهداف البنى التحتية المدنية والعنف ضد المدنيين وارتهانهم وأسرهم أثناء النزاع المسلح، وتنضم إلى مطالبات المجتمع الدولي بإطلاق سراحهم دون شروط مسبقة.

وتابعت الخارجية الأرمينية "انضمت جمهورية أرمينيا إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وهى مهتمة بإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وإحلال الصلح الدائم بين الشعبين اليهودي والفلسطيني، لقد دأبنا من مختلف المنابر الدولية على الدعوة إلى تسوية سلمية وشاملة للقضية الفلسطينية ودعم مبدأ حل الدولتين نحن على قناعة تامة بأن هذا هو السبيل الوحيد لضمان قدرة الفلسطينيين والإسرائيليين على تحقيق تطلعاتهم المشروعة.

واختتم بيان أرمينيا "بناء على ما سبق، وتأكيدًا على التزامها بالقانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، نعلن اعتراف جمهورية أرمينيا بدولة فلسطين".