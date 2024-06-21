الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على متهم بقتل شاب بطلقات نارية فى قنا

طلقات نارية
طلقات نارية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، القبض على المتهم بقتل شاب بطلقات نارية داخل منطقة الشويخات التابعة لدائرة مركز قنا.

ترجع بداية الواقعة إلى يوم 19 مايو من الشهر الماضي عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بمقتل الشاب أحمد.م، في الثلاثينيات من عمره بطلقات نارية في منطقة الشويخات التابعة لدائرة المركز.

وتبيَّن بعد الفحص أن المتهم في الواقعة يُدعى "أ.ه، من منطقة الغوصة التابعة لقرية أولاد عمرو بدائرة مركز قنا، لص ومسجل خطر عند محاولته سرقة المجني عليه تصدى له دفاعًا عن منزله وماله فبادر المتهم بإطلاق أعيرة نارية عليه أودت بحياته.

وتم القبض على المتهم والسلاح المستخدم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

قنا حريق جثة اللواء مدير أمن قنا

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