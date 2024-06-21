بعد وفاة 3 سيدات.. ارتفاع عدد الوفيات بين حجاج المنوفية إلى 28

ارتفعت حصيلة الوفيات بين حجاج محافظة المنوفية إلى 28 حالة عقب الإعلان عن وفاة 3 سيدات.

وتوفيت الحاجة شادية عبدالستار ريحان، مدرسة من قرية الراهب بمدرسة الراهب الابتدائية، وأعلنت أسرتها إقامة مراسم صلاة الغائب على روحها عقب أداء صلاة الجمعة اليوم بمسقط رأسها بالقرية.

وفي قرية هورين التابعة لمركز بركة السبع، أعلنت أسرة الحاجة منال علي إبراهيم نوار، أنها ستقيم صلاة الغائب على روحها بالقرية بعد الإعلان عن وفاتها أثناء تأدية مناسك الحج.

كما توفيت الحاجة نادية عبدالمنعم أحمد أبوحسن، المقيمة بعزبة عوض حسن التابعة لمركز الباجور في المنوفية، وأعلنت أسرتها وفاتها أثناء تأدية مناسك الحج ودفنها في المملكة العربية السعودية.

إحدى حجاج المنوفية المتوفيين

إحدى حجاج المنوفية المتوفيين

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