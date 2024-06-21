الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد وفاة 3 سيدات.. ارتفاع عدد الوفيات بين حجاج المنوفية إلى 28

إحدى حجاج المنوفية
إحدى حجاج المنوفية المتوفيين

ارتفعت حصيلة الوفيات بين حجاج محافظة المنوفية إلى 28 حالة عقب الإعلان عن وفاة 3 سيدات. 

وتوفيت الحاجة شادية عبدالستار ريحان، مدرسة من قرية الراهب بمدرسة الراهب الابتدائية، وأعلنت أسرتها إقامة مراسم صلاة الغائب على روحها عقب أداء صلاة الجمعة اليوم بمسقط رأسها بالقرية. 

وفي قرية هورين التابعة لمركز بركة السبع، أعلنت أسرة الحاجة منال علي إبراهيم نوار، أنها ستقيم صلاة الغائب على روحها بالقرية بعد الإعلان عن وفاتها أثناء تأدية مناسك الحج.

كما توفيت الحاجة نادية عبدالمنعم أحمد أبوحسن، المقيمة بعزبة عوض حسن التابعة لمركز الباجور في المنوفية، وأعلنت أسرتها وفاتها أثناء تأدية مناسك الحج ودفنها في المملكة العربية السعودية.

إحدى حجاج المنوفية المتوفيين
إحدى حجاج المنوفية المتوفيين
إحدى حجاج المنوفية المتوفيين
إحدى حجاج المنوفية المتوفيين
848870
848870
إحدى حجاج المنوفية المتوفيين
إحدى حجاج المنوفية المتوفيين
محافظة المنوفية وفاة28حاج وفاة ثلاثة حجاج منايفه أداء مناسك الحج المملكة العربية السعودية

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