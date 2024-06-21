الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحى المنتزه ثان بالإسكندرية

حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية

كلَّف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات لردع المحال المخالفة وانسيابية حركة السير بالشارع السكندري.

وفي هذا الصدد، دفعت الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزه بالإسكندرية، بحملة مكبرة بحضور إسلام جمعة سكرتير عام الحي، وبرفقته مدير إدارة أشغال الطريق، ومشرف الحملة بالحي لرفع الإشغالات من حرم الطريق العام.

إخلاء ميدان المندرة 

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 79 حالة إشغال متنوعة، وإزالة الحواجز المتنوعة، بنطاق الحملة بشوارع طريق الكورنيش، واللواء حسن كامل، وميناء أغادير، والملازم بسيوني، و45، ومحمد صالح حرب، مع استمرار التمركز بميدان المندرة الكوبري استهدافًا للحفاظ على إخلاء الميدان من حالات الإشغال وتجاوزات الباعة الجائلين.

50 حالة إشغال بالمعمورة الشاطئ 

 كما دفعت رئيس حي ثان المنتزه بحملة أخرى بحضور مدير إدارة أشغال الطريق ومشرف الحملة بالحي لرفع كل الإشغالات من حرم الطريق العام بمنطقة المعمورة الشاطئ، وتم التحفظ على 50 حالة إشغال متنوعة، وإزالة الحواجز المتنوعة في نطاق الحملة.

إيقاف أعمال بناء مخالف بالظهير الريفي 

وفي سياق آخر وجهت الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزه بحملة مكثفة، بحضور إسلام جمعة سكرتير عام الحي، لإيقاف أعمال بناء مخالف بعزبة البرنس، في استجابة لشكاوى المواطنين الواردة من غرفة عمليات الحي، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسكندرية بالتصدي للتعديات، حفاظًا على الأراضي الزراعية بالظهير الريفي.

وتوجهت الحملة بحضور وحدة التدخل السريع وإدارة المتابعة الميدانية وأحد مهندسي الإدارة الهندسية بالحي إلى موقع الشكوى، وتبين وجود سملات حديثة، وعلى الفور تمت إزالة أعمال البناء، والإحالة للإدارة الهندسية بالحي، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية
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