الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار وتكلفة المصنعية

جريدة الدستور

لأول مرة منذ ثمانة أيام ارتفع  سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 21 يونيو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار، تزامنا مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى أعلى مستوياتها للأسبوع الثاني وسط توتر في الشرق الأوسط مع تزايد البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة، وهو ما يزيد من احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لأسعار الفائدة هذا العام، واستقرار سعر صرف الدولار. 

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وتعرض "الدستور" سعر الذهب اليوم بيع وشراء اليوم الجمعة 21 يونيو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار، والذي سجل اليوم الجمعة 21 يونيو 2024، حوالي 3300.00 جنيها للبيع و3577.25 جنيها للشراء لعيار 24.

سعر الذهب في مصر

وتداول الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 21 عند نحو 3150 جنيها للبيع و3130.00 جنيها للشراء، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 2700.00 جنيها للبيع و2682.75 جنيها للشراء، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2100.00 جنيه للبيع 2086.00 للشراء وسجل عيار الذهب 22 بنحو 3300.00 جنيه للبيع 3279.00 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم الجمعة فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

حركة الذهب العالمية تميل إلى الارتفاع مع اتجاه خفض مرتقب للفائدة

تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

أسعار مصنعية الذهب اليوم مصر

وخلال هذه الأيام، قد يختلف سعر تداول الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا من صاغة لأخرى، حيث تتراوح ​​المصنعية بين 250 إلى 400 جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة 200 أو 250 جنيها على السعر الأصلي اليوم مع إضافة دمغة للعيار تتراوح بين 70 إلى 90 جنيها حسب محل الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

سعر أوقية الذهب بالدولار

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفوري العالمية نحو 2360.95دولار للأوقية وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2374.60 دولار.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

سجل الجنيه عيار 21 اليوم الجمعة21  يونيو في مصر نحو 3150 جنيها للبيع و3130 جنيهات للشراء.

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