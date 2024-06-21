العثور على جثة طافية فى نهر النيل بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الجمعة، على جثة شاب طافية في ترعة بقرية حجازة بحري التابعة لمركز قوص، جنوبي قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بوجود جثة طافية في ترعة بقرية حجازة بحري.

وأسفر ذلك عن العثور على جثة حمادة محمد حسان إبراهيم، 27 عامًا، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قوص المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلَّفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.