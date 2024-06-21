الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خلال 24 ساعة.. تحرير 1162 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

سحب رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية 1162 رخصة مركبة، لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة.

ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها

كما يساعد في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية

ويتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا

رجال الإدارة العامة للمرور وزارة الداخلية 1162رخصة تركيب الملصق الملصق الالكتروني

مواد متعلقة

ضبط طالب اعتدى جنسيًا على 5 أطفال فى الزاوية الحمراء

ضبط قضايا اتجار في العملات بـ5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

قيمتها 1.2 مليون جنيه.. إحباط ترويج 132 طربة حشيش فى مطروح

الداخلية: استمرار تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك (صور)

عاجل|مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة 6 من الحجاج المسجلين بالبوابة الموحدة

إحباط ترويج 17 كيلو حشيش مخدر بالإسكندرية

رفع 37 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

خلال 24 ساعة.. تحرير 481 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة

الأكثر قراءة

طعنة نافذة بالصدر.. وفاة شاب فى مشاجرة بمرسى مطروح

استكمال محاكمة طبيب بتهمة التسبب فى وفاة زوجة عبدالله رشدى السبت

تجارة الأذى فى "عظمة الكتف".. كيف يتعامل الجزارون مع "مطلب السحرة"؟

شهيد رياضة الباركور.. تفاصيل وفاة "تيك توكر" مصرى شهير (فيديو)

تجريد من الكهنوتية.. هل يعاقب البابا تواضروس القس دوماديوس حبيب؟

الأعلى فى مصر.. عمرو يوسف سعيد بأرقام "ولاد رزق 3" التاريخية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس

سياسى فلسطينى لـ"الدستور".. حل مجلس الحرب وتشكيل مجلس أمنى مصغر يعكس تخبط نتنياهو