الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مياه ملوثة ومجاعة حقيقية.. "القاهرة الإخبارية" ترصد الوضع الإنسانى الكارثى فى غزة

مجاعة
مجاعة

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، إن 3 فلسطينيين استشهدوا إثر قصف مدفعي على منطقة الفخاري.

ولفت، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن مدينة رفح الفلسطينية، تتعرض لقصف مدفعي عنيف يطال المنطقة الشرقية من رفح.

المناطق التي يدعي الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة ما زالت تتعرض للقصف

وأوضح أن المناطق التي يدعي الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة ما زالت تتعرض للقصف، حيث قصفت الآليات العسكرية محيط خيام النازحين في المنطقة الغربية برفح، وبالأمس قصفت منطقة المواصي، كما أن المحافظة الوسطى تشهد قصفًا عنيفًا باتجاه مخيم البريج.

وأردف أن مدينة غزة في الشمال تتعرض لقصف الطيران، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء.

 

انهيار القطاع الصحي في غزة وظهور مجاعة حقيقية

وأشار إلى أن القطاع الصحي يعاني انهيارًا تامًا، حيث تتعرض المستشفيات بشكل متواصل للتدمير، كما حدث مع مجمع الشفاء الطبي، أكثر من 160 مستشفى خرجت عن الخدمة، موضحًا أن القصف بمحيط المستشفى الأوروبي بخان يونس هو استمرار  ممنهج  من الاحتلال في تدمير القطاع الصحي. 

الدفاع المدني فقد أكثر من 80% من قدراته سواء من المعدات أو الطواقم

ولفت إلى أن الدفاع المدني فقد أكثر من 80% من قدراته، سواء من المعدات أو الطواقم، بينما تعمل الطواقم بوسائل بدائية لانتشال الضحايا والشهداء والمصابين من تحت الركام.

وأكد أن الفلسطينيين يعيشون كوارث طبيعية، بالكاد يوفرون الطعام، والمياه غير صالحة للشرب وملوثة بنسبة 100%، أما شمال غزة يعاني مجاعة حقيقية، والجوع يظهر على المواطنين، وفي المناطق الجنوبية، ما زاد من انتشار الحالة الوبائية.

 

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رفح مخيم البريج القاهرة الإخبارية غزة رفح الفلسطينية

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