إصابة 7 أشخاص فى انقلاب تروسيكل ببنى سويف

أصيب 7 أشخاص بينهم طفلة، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب تروسيكل عند قرية باها التابعة لمركز بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بانقلاب تروسيكل ووجود مصابين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب تروسيكل عند قرية باها، التابعة لمركز بنى سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كل الفحوصات الطبية.

أسماء المصابين

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف المصابين، وهم: هناء صابر محمد، 40 سنة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، أميرة سيد شعبان، 3 سنوات، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، شيماء عبدالباقي عبدالوهاب، 27 سنة، مصابة بجرح قطعي بالرأس 10 سم، نبيهة عبدالوهاب عبدالرحمن، 45 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدمين اليمنى واليسرى، ربيع جابر عبدالوهاب، 40 سنة، مصاب باشتباه كسر بالكتف اليسرى، زينب عبدالباقي عبدالوهاب، 25 سنة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، نجلاء عبدالباقي عبدالوهاب، 24 سنة، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.