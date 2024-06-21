الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما حكم أداء العمرة عقب الانتهاء من أعمال الحج؟.. "الإفتاء" تجيب

العمرة
العمرة

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: "ما حكم أداء العمرة عقب الانتهاء من أعمال الحج؟ فقد قمت بأداء فريضة الحج ولم أكن أعرف أنواع النسك، فأحرمت ونويت الحج دون تحديد نوع معين من النسك، ثم بعد رمي الجمرات والنزول من منى مباشرة ذهبت إلى مسجد التنعيم وأحرمت بالعمرة.. فما الحكم في ذلك؟".

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رأى الشرع فى أداء العمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج

وأجابت الإفتاء على السائل بأنه يجوز شرعًا أداء العمرة بعد الانتهاء مِن مناسك الحج، وذلك بالخروج إلى "التنعيم"، أو مسجد السيدة عائشة، رضي الله عنها، والإحرام بالعمرة من هناك.

وأوضحت الإفتاء أنه مِن المقرَّر شرعًا أنَّ الإحرام مِن مناسك الحجِّ والعمرة، وهو أول المناسِك؛ وذلك لما أخرجَهُ الشَّيخان في "صحيحيهما" عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أنَّ النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «إنَّما الأعمالُ بالنِّياتِ، وإنما لكلِّ امرئ ما نوى».

وأكدت حقيقة الإحرام شرعًا: إنَّه نيةُ الدخول في النُّسك، وهو على ثلاثة أنواع، هي: الإفراد، والتمتع، والقران.

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