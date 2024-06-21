بعد تجريد القس دوماديوس حبيب.. كيف تجري مساءلة الكاهن في الكنيسة؟

أصدرت الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، مساء أمس، بيانًا بشأن القس دوماديوس حبيب إبراهيم الذي أثار ضجة مؤخرًا بسبب بعض التصرفات التي بدرت منه.

بيان الكنيسة عن القس دوماديوس حبيب إبراهيم

وقالت الكنيسة، في بيان لها، إنه بناءً على تصرفات القص دوماديوس حبيب إبراهيم، أصدر البابا تواضروس الثاني قرارًا بتشكيل لجنة من 3 أعضاء من أحبار الكنيسة وبعض الآباء الكهنة للتحقيق معه وتم استدعاؤه أمس للمثول أمام اللجنة، حيث تم الاستماع إليه ومناقشته في تلك التصرفات وفي أسباب عدم التزامه بقرار البابا الصادر في 12 أغسطس 2023 بإيقافه عن الخدمة الكهنوتية.

ماهو التجريد؟

وتعني كلمة التجريد أو الشلح داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هي عودة الشخص لاسمه العلماني، وتجريده من زيه الكهنوتى وخلعه من رتبته الدينية، وتبدأ العقوبات بفرض مدة معينة للصوم ثم المنع من الصلاة لفترة محددة ، تتدرج العقوبات لتصل إلى الإيقاف عن منصبه لفترة ثم النفي والإبعاد إلى أحد الأديرة لمدة تتناسب مع أسباب العقوبة، وهو ما فعله البابا تواضروس الثاني مع القس دوماديوس الراهب، بقراره بقضائه فترة خلوة روحية في أحد الأديرة القبطية لمنحه فرصة لمراجعة نفسه وتصرفاته، ويتم التجريد فى الكنيسة الأرثوذكسية كمرحلة أخيرة بعد 3 درجات تقاضى تبدأ بالنصح والإرشاد.

درجات مُساءلة الكاهن في الكنيسة الأرثوذكسية

وفي هذا التقرير نستعرض كيفية تتم مُساءلة الكاهن في الكنيسة الأرثوذكسية وفقًا للوائح التنظيمية بها ومتي يجب تطبيقه:

الدرجة الأولي

إذ ثبت خطأ الأب الكاهن أو أخل بواجبات خدمته يتم نصحه وإرشاده بروح الأبوة من قبل الأب الأسقف بشرط ألا يكون الخطأ مشهورًا ومعثرًا للشعب وأن يكون الكاهن معترفًا بخطئه ويقوم بإصلاح ما أخطأ فيه أما إذا كان الخطأ مشهورًا ويستحق جزاء فلا بد من ذلك منعًا للعثرة بالنسبة للشعب.

- إذا لم يستجب الأب الكاهن وتكرر منه ذات الأفعال والمخالفات يتم إحالته بمعرفة الأب الأسقف إلى المجلس الإكليريكي للنظر في أمره مع محاسبته على الخطأ الذي أنذر فيه من قبل.

- لا يجوز وقفه من الخدمة إلا بعد إتمام كل إجراءات التحقيق المنصوص عليها في لائحة المجلس الإكليريكي ويمكن إيقافه مؤقتًا لمدة لا تزيد عن أسبوعين في حالة وضوح وشيوع خطأه.

الدرجة الثانية: المجلس الإكليريكي الفرعي للإيبارشية

- يقوم المجلس الإكليريكي الفرعي بالإيبارشية بالتحقيق مع الأب الكاهن المحال إليه من قبل الأب الأسقف من خلال لائحة واضحة ومعلنة للكاهن ومعتمدة من المجمع المقدس لضمان محاكمته محاكمة عادلة.

- من حق الأب الكاهن أن ينال فرصة كاملة في الدفاع عن نفسه بكافة الوسائل سواء بنفسه أو بواسطة من يفوضه من الآباء الكهنة (بتفويض كنسى).

- سلطة المجلس الإكليريكي الفرعي في وقف الأب الكاهن لا تتعدى (سنتان كاملتان).

- لا يجوز صدور حكم غيابي من المجلس إلا إذا تم إرسال استدعاء للأب الكاهن مرتين ولم يحضر.

إذا رأى المجلس أن مخالفات الأب الكاهن تستوجب عقوبة تتعدى سلطاته (سنتان كاملتان) يجوز له إحالة الأب الكاهن إلى المجلس الإكليريكي العام للتحقيق معه وإقرار الجزاء المناسب مع شرط حضور مندوب من المجلس الإكليريكي الفرعي أثناء المحاكمة ممثلا للإيبارشية.

- من حق الأب الكاهن التظلم من القرار الصادر ضده حضوريًا أو غيابيًا أمام المجلس الإكليريكي العام في خلال مدة أربعين يومًا من تاريخ إعلانه

الدرجة الثالثة: المجلس الإكليريكي العام

- لا تنفذ قرارات المجلس الإكليريكي العام بمجازة الأب الكاهن إلا بعد اعتماد القرار من قداسة البابا البطريرك.

- من حق أسقف الإيبارشية التشاور مع المجلس الإكليريكي العام قبل اعتماد العقوبة.

- تكون المحاكمة سرية ويمكن إعلانها للشعب في حالة طلب موقع من الأب الكاهن بالموافقة على ذلك.

- لا يجوز صدور حكم غيابي من المجلس إلا بعد استدعاء الأب الكاهن مرتين بعلم الوصول على الأقل.

- لا يجوز حرمان الأب الكاهن من التناول إلا في حالة الإصرار على المخالفات العقائدية والأخلاقية والمادية الجسيمة.

- لا يجوز للكاهن -الذي قام المجلس بتجريده من رتبته الكهنوتية- التناول إلا بعد خلع الزى الكهنوتي والخضوع لقرار الكنيسة ونوال الحل بالتناول من البابا.

أما عن أحكام تغيير نطاق الكاهن فنصت اللائحة التنظيمية للكهنة: فانه لا يجوز بحسب الأصل أن يترك الكاهن المذبح الذى سيم عليه ويجوز للأب الأسقف المختص التشاور مع الأب الكاهن لندبه مؤقتا للخدمة لكنيسة أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك.

يجب ألا يترتب على الندب انخفاضًا فى دخل الأب الكاهن المادى، ولا يجوز نقل الأب الكاهن من إيبارشيته لإيبارشية أخرى إلا بشرط موافقة الأسقفين والكاهن المنقول وآباء كهنة الكنيسة المنقول إليها، وبما لا يرتب عليه ضرر مادى.