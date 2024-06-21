"يونيسف": لا صراع فى العالم سقط فيه هذا العدد من الأطفال مثل غزة

قال المتحدث باسم يونيسف كاظم أبوخلف، إنه لا يوجد صراع في العالم سقط فيه هذا العدد من الأطفال، مثل ما سقط في غزة.

أضاف أبوخلف، خلال مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، أنه لا يوجد في قطاع غزة مكان آمن مع تزايد عمليات النزوح.

ولفت إلى أن الأطفال في قطاع غزة يعانون بشدة من الفقر الغذائي نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل، وأن ما يتوفر من غذاء للأطفال في قطاع غزة نقطة في بحر.

وشدد على ضرورة وقف الحرب على غزة أولًا وقبل أي شيء.

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