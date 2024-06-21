موعد "كان 2025" وكأس السوبر الأفريقى على رأس أجندة اجتماع تنفيذية "كاف"

تعقد اللجنة التنفيذية لـ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، برئاسة باتريس موتسيبي اجتماعًا افتراضيًا، اليوم الجمعة، من أجل مناقشة العديد من الأمور التي تخص المسابقات القارية.

ومن المقرر، أن يبدأ اجتماع اللجنة التنفيذية لـ«كاف» في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وعلمت “الدستور”، أن اللجنة التنفيذية بـ«كاف» ستصادق خلال اجتماع اليوم على موعد إقامة نهائيات كأس الأمم الأفريقية “كان 2025” بالمغرب، إلى جانب تحديد موعد ومكان إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقى 2024 بين الأهلي والزمالك.

ولم يستقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حتي الآن على الموعد النهائي لإقامة كأس أمم أفريقيا 2025، على الرغم من تأكيد الاتحاد المغربي، بإقامة الحدث القاري في صيف ذلك العام.

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت في وقت سابق، إلى رغبة «كاف» في تعديل موعد كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، بسبب تعارضها مع موعد بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر يونيو ويوليو من نفس العام.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قد أصدر بيانا في وقت سابق، يكشف فيه حقيقة الأنباء التي تحدثت عن تأجيل كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال «كاف» في بيانه: “التقارير حول كأس الأمم الأفريقية 2025 غير صحيحة. ستجتمع لجنة «كاف» التنفيذية وستتخذ قرارًا بشأن مواعيد كأس الأمم الأفريقية 2025. وسيصدر «كاف» بعد ذلك بيانًا رسميًا حول هذه المسألة”.