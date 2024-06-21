الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد "كان 2025" وكأس السوبر الأفريقى على رأس أجندة اجتماع تنفيذية "كاف"

كأس أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا

تعقد اللجنة التنفيذية لـ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، برئاسة باتريس موتسيبي اجتماعًا افتراضيًا، اليوم الجمعة، من أجل مناقشة العديد من الأمور التي تخص المسابقات القارية.

ومن المقرر، أن يبدأ اجتماع اللجنة التنفيذية لـ«كاف» في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وعلمت “الدستور”، أن اللجنة التنفيذية بـ«كاف» ستصادق خلال اجتماع اليوم على موعد إقامة نهائيات كأس الأمم الأفريقية “كان 2025” بالمغرب، إلى جانب تحديد موعد ومكان إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقى 2024 بين الأهلي والزمالك.

ولم يستقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حتي الآن على الموعد النهائي لإقامة كأس أمم أفريقيا 2025، على الرغم من تأكيد الاتحاد المغربي، بإقامة الحدث القاري في صيف ذلك العام.

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت في وقت سابق، إلى رغبة «كاف» في تعديل موعد كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، بسبب تعارضها مع موعد بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر يونيو ويوليو من نفس العام.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قد أصدر بيانا في وقت سابق، يكشف فيه حقيقة الأنباء التي تحدثت عن تأجيل كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال «كاف» في بيانه: “التقارير حول كأس الأمم الأفريقية 2025 غير صحيحة. ستجتمع لجنة «كاف» التنفيذية وستتخذ قرارًا بشأن مواعيد كأس الأمم الأفريقية 2025. وسيصدر «كاف» بعد ذلك بيانًا رسميًا حول هذه المسألة”.

كاف موتسيبي كان 2025 كأس السوبر الإفريقي الاهلي والزمالك كأس أمم إفريقيا

الأكثر قراءة

طعنة نافذة بالصدر.. وفاة شاب فى مشاجرة بمرسى مطروح

الحكم على "إنجى حمادة" و"كروان مشاكل" بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء غدًا

الفراخ البيضاء بـ93 جنيهًا.. أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم

40 درجة ورطوبة 85%.. "الأرصاد": أسبوع شديد الحرارة بفعل منفخض الهند الموسمى

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ45 مليار جنيه الأحد المقبل

تجريد من الكهنوتية.. هل يعاقب البابا تواضروس القس دوماديوس حبيب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلي: دمرنا موقعا داخل المنطقة الإنسانية في خانيونس

سياسى فلسطينى لـ"الدستور".. حل مجلس الحرب وتشكيل مجلس أمنى مصغر يعكس تخبط نتنياهو

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟