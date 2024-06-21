الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير اقتصادى: تنمية سيناء كانت حلمًا كبيرًا والدولة وضعت استراتيجية متكاملة لتحقيقه

تنمية سيناء
تنمية سيناء

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن سيناء بقعة غالية من أرض الوطن، وتنميتها كانت حلما وضعت من أجله الدولة المصرية استراتيجية لتحقيقه.

 تنمية سيناء قديمًا فى العهود السابقة كانت محدودة

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن تنمية سيناء قديما في العهود السابقة كانت محدودة، تتركز على المشروعات السياحية في الجنوب، ومحاولات محدودة.

وتابع: "أما الآن، في عهد الرئيس السيسي، لدينا مشروع متكامل لتنمية سيناء وفق استراتيجية متكاملة لتنمية سيناء خلال العشر سنوات الماضية".

يتم ربط سيناء بالداخل المصرى وتطوير البنية التحتية والبدء فى استثمارات رائدة

وأكد الخبير الاقتصادي أن تنمية سيناء ركزت على أكثر من محور، أبرزها ربط سيناء بالداخل المصري، وتطوير البنية التحتية، والبدء في استثمارات رائدة تكون فيها الدولة قائدة في إنشاء المشروعات حتى يدخل القطاع الخاص ويستكمل المسيرة.

وواصل: "هذه الاستراتيجية المتكاملة في تنمية سيناء خلال السنوات الماضية انعكست بالفعل إيجابا على الاقتصاد المصري، منها خلق فرص عمل كبيرة جدا، وتحسين جودة حياة المواطن السيناوي في كافة القطاعات".

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