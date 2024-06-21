الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بسبب تصاعد هجمات الحوثيين.. أوروبا تسعى لزيادة قواتها فى البحر الأحمر للضعف

الحوثيين
الحوثيين

قال قائد المهمة البحرية الأوروبية في البحر الأحمر، إنهم يحتاجون لزيادة القوة إلى الضعف بسبب تصاعد هجمات الحوثيين، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

حسن نصر الله: الأسطول الأمريكى لم ينجح فى صد هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

كان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، قد قال إن الأسطول البحري الأمريكي لم ينجح في صد هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر.

وأضاف نصر الله، خلال كلمة له نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" أمس الأول، أن احتمال تحول مجريات الأحداث لحرب كبرى مع إسرائيل أمر وارد في أي لحظة.

 

الحوثيين البحر الاحمر القاهرة الإخبارية قائد المهمة البحرية الأوروبية في البحر الأحمر

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