بسبب تصاعد هجمات الحوثيين.. أوروبا تسعى لزيادة قواتها فى البحر الأحمر للضعف

قال قائد المهمة البحرية الأوروبية في البحر الأحمر، إنهم يحتاجون لزيادة القوة إلى الضعف بسبب تصاعد هجمات الحوثيين، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

حسن نصر الله: الأسطول الأمريكى لم ينجح فى صد هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

كان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، قد قال إن الأسطول البحري الأمريكي لم ينجح في صد هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر.

وأضاف نصر الله، خلال كلمة له نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" أمس الأول، أن احتمال تحول مجريات الأحداث لحرب كبرى مع إسرائيل أمر وارد في أي لحظة.