الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن والأسواق اليوم الجمعة

الفراخ
الفراخ

لليوم الثامن على التوالي، استقرت أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 21 يونيو 2024، وتستهلك مصر شهريًّا نحو 150 ألف طن من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

وتعرض "الدستور" آخر تحديثات أسعار الدواجن لمساعدة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية، على رأسها البروتين الداجني.

ورصد في أسعار الطيور استقرارا ملحوظا في بورصة الدواجن، إذ وصلت أسعار الفراخ لنحو 89 جنيهًا في المزارع تصل للمستهلك بنحو 100 جنيه. 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 21 يونيو 2024

وتعرض"الدستور" للقراء أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 21 يونيو 2024 والتي جاءت كما يلي:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 89 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق 100 جينها.

وجاء سعر كيلو الفراخ البلدي الجمعة 21 يونيو 2024 في بورصة الدواجن ما بين 129 إلى 130 جنيها تصل للمستهلك بـ140 جينهًا.

سعر كيلو الساسو الجمعة 21 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 95 جنيها لتصل للمستهلك في الأسواق بـ103 جنيهات.

الفراخ البيضاء بـ93 جنيهًا.. أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 21- 6 -2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس 20 يونيو 2024

أسعار الفراخ اليوم الخميس 20-6-2024 فى بورصة الدواجن

سعر طبق البيض اليوم الجمعة 21  يونيو 2023 

وناهز سعر طبق البيض البلدي اليوم الجمعة 21 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 125 جنيها ويصل للمستهلك بـ135 جنيها.

وجاء سعر طبق البيض الأبيض الجمعة 21  يونيو 2024 في بورصة الدواجن 150 جنيها ويصل للمستهلك بـ155 جنيها.

وحقق سعر طبق البيض الأحمر اليوم الجمعة 21 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 150 جنيها ويصل للمستهلك بـ155 جنيها.

أسعار البط في مصر اليوم الجمعة 21  يونيو 2024

سجل سعر البط البلدي 120 جينها

سجل سعر البط المسكوفي 105 جنيهات 

وجاء سعر البط المولار 90 جينها

أسعار البانيه اليوم الجمعة 21  يونيو 2024 

وسجل سعر البانيه اليوم الجمعة 21 يونيو 195 جنيها وتصل للمستهلك 210 جنيهات.

أسعار الأوراك اليوم الجمعة21 يونيو 2024

ووصل سعر "الأوراك" اليوم الجمعة 21 يونيو 80 جنيها وتصل إلى المستهلك 90 جنيها.

وحل سعر "الصدور" اليوم الجمعة21 يونيو 2024 مايو 130 جنيها وتصل المستهلك 135 جنيها.

وسجل سعر الكبد والقوانص اليوم الجمعة 21 يونيو 2024 بين 80 إلى 90 جنيها للكيلو.

وسجل أسعار "الأجنحة" اليوم الجمعة 21 يونيو 2024 بـ55 جنيها وتصل المستهلك 60 جنيها.

وقدر سعر "الهياكل" اليوم الجمعة 21 يونيو 2024 بـ35 جنيها وتصل إلى المستهلك 40 جنيها.

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