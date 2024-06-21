الجمعة 21 يونيو 2024
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رسائل تهنئة يوم الأب 2024 والسبب وراء الاحتفال به

يوم الأب
يوم الأب

مع بداية الساعات المبكرة يحتفل محرك "جوجل" العالمي اليوم الجمعة 21 يونيو بـ عيد الأب، وذلك من خلال تغيير واجهته الرسمية المعتادة لرسومات متحركة لأب يقوم باللعب مع طفله، من أجل التعبير عن العلاقات الوطيدة التي تربط الأب وابنه، ويزداد التساؤل لمعرفة رسائل تهنئة يوم الأب والسبب وراء الاحتفال به.

رسائل تهنئة يوم الأب والسبب وراء الاحتفال به

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير رسائل تهنئة في يوم الأب، والسبب وراء الاحتفال بعيد الأب.

عبارات التهنئة في عيد الأب

يوجد الكثير من عبارات التهنئة الخاصة في يزك عيد الاب التي من الممكن أن يستخدمها الأبناء في تهنئه آبائهم، وتأتي على النحو التالي:

  • "لا يحلو العيد إلا بوجودك معنا يا أبي".
  • “كل عام وانت أغلى الناس على قلبي”.
  • "أقدم خالص التهاني لك يا أبي بقدوم عيد الأضحى المُبارك".
  • “أبي الغالي أنت سر سعادتي في هذه الدنيا”، “ولا يحلو العيد إلى بقربك ووجودك يا حبيب القلب”.
  • “يا بهجة القلب ويا فرحة العين”، “كل عام وأنت بصحة وعافية”.
  • "أبي يا عيدي"، “واجمل ما في حياتي”، "يا فخري واعتزازي"، "أهنئك قدوم عيد الأضحى المُبارك أعادة الله عليك بالخير واليمن والبركات".
  • “أبي الحبيب”، "أنت أعظم رجل في حياتي"، "وأنا ممتن جدًا لكل ما قدمته لي".
  • "كل عام وفرحة العيد تعبق برائحة وجهك الغالي"، “وتبهج بسرورها قلبك الحنون”.
  • “بمناسبة عيد الاب”، “أقدم أسمى التهاني لأبي الغالي”، “عسى أن تكون أيامك فرح وسعادة يا حبيبي”.

السبب وراء الاحتفال بمناسبة يوم الأب

وتعود فكرة عيد الأب، والنخصيص ليوم للاحتفال به، لـ سيدة تدعى “سونورا لويس سمارت دود” من سبوكِين بولاية ميتشيجان في الولايات المتحدة، ويكون في عام 1909، استمعت السيدة لموعظة دينية بيوم الأم.

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ورغبت «سونورا» في التكريم لأباها “وليم جاكسون سمَارت”، وخاصة أن زوجته سمارت قد ماتت في عام 1898، وقام هو بالتربية لأطفاله الستة، ولذلك قدمت "سونورا" عريضة تُوصي بتخصيص اليوم للاحتفال بالأب، وأيدت عدد من الفئات هذه العريضة.

واحتُفِل بـ عيد الأب للمرة الأولى في يوم 19 يونيو عام 1910، وكان في عام 1972، اعتبر الرئيس الأمريكى “ريتشارد نيكسون” أن هذا اليوم عيدا وطنيا بجميع أنحاء بلدان الولايات المتحدة الأمريكية.

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