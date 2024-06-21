محافظ بورسعيد ينعى حجاج بيت الله من أبناء المحافظة

نعى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالنيابة عن أبناء المحافظة وأجهزتها التنفيذية والشعبية، وفاة عدد من أبناء المحافظة أثناء أدائهم فريضة حج بيت الله بالأراضي السعودية.

وفقدت محافظة بورسعيد 8 حجاج من الرجال والسيدات، إلا أن العدد الحقيقي لم يعلن بعد؛ نظرا لوجود مفقودين انقطع بهم الاتصال منذ أيام، ولذلك لم تعلن محافظة بورسعيد بعد العدد الفعلي لضحايات موسم الحج الحالي لمحافظة بورسعيد.

وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته بتشكيل خلية أزمة، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وذلك لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.

وجاء في بيان الرئاسة: "يأتي هذا التوجيه في إطار حرص القيادة المصرية على متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين".

وأضاف البيان: "كما أشار الرئيس إلى ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن".

وأرسلت السفارة المصرية فى الرياض بعثة قنصلية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للوقوف على تطورات جهود البحث عن كافة المفقودين من المواطنين المصريين، بالتنسيق مع السلطات السعودية، وإجراء الزيارات الميدانية للمستشفيات والمراكز الطبية التى يتواجد بها مواطنون مصريون للاطمئنان على أوضاعهم والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بنقل جثامين المواطنين الذين وافتهم المنية خلال أداء فريضة الحج، إلى أرض مصر.

ووجّه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية فى المملكة العربية السعودية، بالتعاون المكثف مع سلطات المملكة؛ لمتابعة عمليات البحث عن المواطنين المصريين المفقودين بين صفوف الحجاج المصريين، وما تواتر عن وقوع أعداد من الوفيات خلال موسم الحج الحالى.

من ناحية أخرى، دشن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية المصرية غرفة عمليات لاستقبال كل اتصالات المواطنين الخاصة بطلب البحث عن المفقودين أو شحن جثامين ذويهم ممن وافتهم المنية.