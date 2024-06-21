الجمعة 21 يونيو 2024
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كاتب صحفى: الدولة حققت طفرة بالصادرات الزراعية بزيادتها لـ16.5 مليار جنيه خلال 5 أشهر

الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية

قال الكاتب الصحفي، محمد عز الدين، إن الدولة حققت طفرة في ملف الصادرات الزراعية بشكل ملموس، وذلك يرجع إلى المشروعات العملاقة التي تم إطلاقها على مدار السنوات العشر الأخيرة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المشروعات العملاقة دعمت الصادرات الزراعية المصرية ليرتفع حجمها بشكل ملحوظ


وأضاف خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المشروعات العملاقة دعمت الصادرات الزراعية ليرتفع حجمها في مصر رغم ظاهرة التغير المناخي العالمية، لتسبق مصر دول العالم في هذا المجال، والتي وصلت قيمتها إلى 16 مليارا و551 ألف جنيه خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024.

التوجيهات الرئاسية بتيسير كافة الإجراءات أمام التصنيع والإنتاج والتصدير سبب زيادة الصادرات

وأرجع أسباب زيادة الصادرات المصرية، إلى السياسات الحكومية بتوجيهات رئاسية لتيسير كافة الإجراءات أمام التصنيع والإنتاج والتصدير.

وأوضح الكاتب الصحفي محمد عزالدين، أن المعوقات أمام الصادرات المصرية تراجعت نتيجة دعم مكاتب التمثيل التجاري في الخارج، التي تعمل كإدارات تسويق لدى المنتجين والمصنعين المصريين بشكل كبير وهو ما يمثل دعما كبيرا من الدولة المصرية في الخارج للأسواق الخارجية، وكذلك دعم الدولة للمصدرين.

الصادرات الزراعية زيادة الصادرات الزراعية المحاصيل الزراعية مصر جهود الدولة

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