غدًا.. شعبة عمارة تواصل مناقشة موقفها من لائحة مزاولة مهنة الهندسة

تعقد شعبة عمارة بنقابة المهندسين، غدا السبت، اجتماعا لأعضاء جمعيتها العمومية للمشاركة في جلسة عرض واعتماد رأي الشعبة في مسودة لائحة مزاولة المهنة.

ومن المقرر انعقاد الجلسة في تماما السادسة مساء بقاعة اللواء مغاوري، الدور السادس مبنى النقابة العامة للمهندسين.

جلسات متخصصة للنقابات الفرعية لإبداء موقفها من اللائحة

وطرحت نقابة المهندسين مشروع لائحة مزاولة المهنة للحوار المجتمعي، بين أعضاء الجمعية العمومية، وتم عقد جلسات متخصصة للنقابات الفرعية لإبداء موقفها منها.

وقالت النقابة إن لائحة ممارسة مهنة الهندسة هي الأحكام والضوابط الصادرة عن النقابة لتنظيم ممارسة المهنة والقواعد المنظمة المعتمدة من المجلس طبقا للقانون والنظام الداخلي التي تحدد التخصصات الهندسية لكل شعبة ومجالات ممارسة المهندس للمهنة وتنظم العلاقات المهنية بين أعضاء النقابة والجهات المختلفة في جميع المجالات على أسس صحيحة ومحددة، كما تحدد الأحكام والضوابط واجبات أعضاء النقابة ومسئولياتهم في مختلف ميادين الممارسة.

تنظم اللائحة أسس التدريب ومتابعة التأهيل وتحدد الفئات الهندسية وأسس اجتيازها



كما تنظم اللائحة أسس التدريب ومتابعة تأهيلهم، وتحدد الفئات الهندسية وأسس اجتيازها وحجم ونوعية الأعمال لكل عضو من أعضاء النقابة طبقا لفئته الهندسية ومجال ممارسته المهنة.

وألزم مشروع لائحة تنظيم مهنة الهندسة المقترح من نقابة المهندسين جميع المهندسين المقيدين بجداول النقابة بالخضوع لهذه اللائحة وكل مخالفة تمس المهنة أو تقاليدها أو واجباتها الأساسية تعرض مرتكبيها للمساءلة التأديبية طبقا للقانون.

ووفقا للائحة، فلا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة بعد سداد رسم القيد المقرر والاشتراك السنوي.